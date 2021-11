Psiha in vadba. Red v glavi in red v telesu je eno

V zadnjem letu je razumevanje povezave med vadbo in duševnim zdravjem pomembnejše kot je bilo v zadnjih desetletjih. Kakorkoli gledamo, tole okoli nas nas najeda.

Vadba zagotovo ni samo velikost in moč mišic ali dobra aerobna zmogljivost, predvsem močno vpliva na fizično zdravje in moč. Vedno bolj pa vidimo, kako pomembno je spoznanje, da lahko p močno vpliva tudi na duševno zdravje in splošno počutje.

Gibanje kot naravni psiholog

Ljudje, ki pogosto telovadijo, to običajno počnejo, ker jim to zagotavlja obdobja dobrega počutja, med in po vadbi. Aktivni ljudje ponoči bolje spijo in čez dan razpolagajo z več energije. Imajo tudi ostrejši kratkoročni in dolgoročni spomin in se na splošno glede svojega življenja počutijo bolj pozitivno in sproščeno.

Poleg tega je telesna vadba močno zdravilo za številne pogoste težave z duševnim zdravjem, ki so spremljevalke novega časa, tega zadnje pa sploh, vključno z depresijo in anksioznostjo.

Glede na HelpGuide lahko redna vadba pomembno vpliva na anksioznost, depresijo in celo ADHD - to je hiperkinetična motnja, ki je ena od pogostejših nevropsihiatričnih motenj v otroštvu in mladostništvu. HelpGuide je neodvisna neprofitna organizacija, ki nudi brezplačno izobraževanje o duševnem zdravju in podporo.

Raziskave tudi kažejo, da lahko že skromne količine vadbe občutno vplivajo na počutje, in to ne glede na vašo starost ali stopnjo telesne pripravljenosti.

Kako si lahko pomagamo?

Z nekaterimi preprostimi odločitvami za izboljšanje duševnega zdravja lahko veliko dosežemo. Dobro je počivati. Vse je dobro za vas v zmernih količinah. Da bi ohranili svoje duševno zdravje pod nadzorom, je pomembno, da med vadbo počivate in se sprostite. Ne preobremenjujte se in ne se preveč gnati. Ohraniti morate ravnotežje, del tega pa je tudi dovolj počitka. Načrtujte svoj režim vadbe z vsaj enim dnevom počitka na teden, odvisno od ciljev, starosti in stopnje telesne pripravljenosti.

Na splošno je pomembno tudi, da si tudi med časom v službi ali za službo vzamemo počitke, tudi mikro odmori, pri katerih se zavestno odklopite od vsega in nekaj minut ne počnete ničesar, pomagajo, da se sprostite in ponovno osredotočite.

Se znate sprostiti? Naučiti se sprostiti je nekaj, česar se lahko naučite. Lahko izvajate vaje za pozornost, meditirate ali delate jogo ali Tai Chi. Ameriško psihološko združenje priporoča jogo kot dragoceno orodje za obvladovanje depresije, anksioznosti in motenj spanja in številnih drugih stanj. Vadba joge spodbuja sprostitev in sproščanje stresa ter lahko zmanjša tesnobo.

Tai Chi združuje telesno vadbo z obliko meditacije, ki zagotovi splošen občutek duševnega in fizičnega zdravja. Umetnost uživati ta trenutek in življenje. Vadbe ne potrebuje samo telo, ampak tudi možgani. Zato, da so možgani v kondiciji, je pomemben del ohranjanja zdrave miselnosti in to na način, ki je prijeten. Lahko se naučite bolj uživati ​​v življenju in se počutiti srečnejše, če urite telo, in možgane prav tako.

Miselne vaje zagotavljajo možganom dobrodošlo spodbudo in, kar je pomembno, na prijeten način. Čudežna moč prehrane. Pravilna prehrana in redna vadba sta bistvenega pomena za ohranjanje duševnega zdravja. Hrana je glavni dvigovalec razpoloženja! Če redno telovadite, morate svojemu telesu zagotoviti pravo prehransko gorivo, da si opomore od napora in se počuti dobro. Pomembne so tudi aerobne vaje, ki pospešujejo srčni utrip.

Ne glede na to, ali hodite, tečete, kolesarite, tečete na smučeh ali trenirate moč, bo to spodbudilo sproščanje endorfinov, izboljšalo svoje in splošno počutje.

Spanec je boljši kot žganec. Ja, prehrana je bistvena, a ... Povezave med dobrim spanjem in dobrim duševnim zdravjem so tesno povezane. Pomanjkanje spanja ne vpliva samo na atletsko uspešnost, vpliva tudi na duševno in psihično zdravje. Čeprav se potrebe po spanju pri ljudeh nekoliko razlikujejo, je priporočljivo, da spite med 7- in 9 ur. Zdrav urnik spanja bo pomagal ohraniti pozitivno miselnost in to pomaga, da se počutimo manj tesnobno, stresno ali depresivno.

Iskanje ravnovesja in prepoznavanje težav

Celo profesionalni športniki, ki tekmujejo po najvišjih standardih, se spopadejo s težavami v duševnem zdravju. Včasih je treba narediti korak nazaj ali se osredotočiti na druge dejavnosti, da smo spet, kar smo bili in v telesu in z razpoloženju, kjer se dobro počutimo.

Vključitev aerobnih vaj, ki spodbujajo dobro počutje, je odličen način za ohranjanje zdrave miselnosti, hkrati pa tako ohranjate kondicijo. Ključ do uspeha je, da izberete takšne vrste vadbe, pri katerih uživate in jih lahko vključite v prosti čas.

Vaje, ki krepijo duševno zdravje, so idealne tudi za namene navzkrižnega treninga. Celo najpreprostejše vaje napolnijo možgane s kisikom in spodbudijo pretok endorfinov. Tudi to je pot za lajšanje nekaterih simptomov sodobnih izzivov duševnega zdravja.

Z vadbo lahko storite marsikaj, z zdravim življenjskim slogom na sploh še več, če pa so težave hude, trdovratne in vam uničujejo življenje, in če to prepoznamo ali si upamo to prepoznati, je treba po pomoč - tako, kot jo poiščemo, če se poškodujemo.