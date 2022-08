Rdeče meso je slabše za srce, kot ste mislili

Ko začnemo na meso gledati kot na vir posameznih hranil, se marsikomu začne počasi svetlikati, kakšna je njegova vloga v naši prehrani in tudi kakšne so omejitve raziskav, ki iščejo njegovo povezavo s posameznimi boleznimi.

Povezavo med kosom mesa in kakršno koli boleznijo bomo težko našli, gre predvsem za to, kaj z mesnim virom vnesemo v svoj organizem.

Razprava o rdečem mesu se ne neha. Je zdravo za nas ali bi se ga morali za vsako ceno izogniti? Je pust zrezek boljša izbira kot recimo ocvrti piščanec?

Nova študija, objavljena v reviji American Heart Association Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, ponuja odgovore. Raziskava je pokazala, da uživanje rdečega mesa poveča tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni. Z drugimi besedami, večina ljudi bi morala paziti, koliko rdečega mesa zaužije, seveda še posebej tisti s srčnimi težavami.

Za to študijo so raziskovalci v vzorcih krvi izmerili ravni metabolitov, snovi, ki nastanejo, ko telo razgradi hrano ali kemikalije ali lastno tkivo. Drugi preučeni dejavniki so bili raven sladkorja v krvi, vnetje, krvni tlak in raven holesterola. Raziskovalci so preučevali, kakšno vlogo imata uživanje rdečega mesa in tveganje obolenj srčno-žilnega sistema.

Raziskovalci so primerjali tveganje za srčno-žilne bolezni med udeleženci, ki so jedli različne količine hrane živalskega izvora, vključno z rdečim mesom, predelanim mesom, ribami, piščancem in jajci. Končna raziskava je pokazala, da je uživanje več rdečega in predelanega mesa povezana z večjim tveganjem za aterosklerozo in druge bolezni srca in ožilja. Približno ena desetina tega povečanega tveganja je bila pripisana povečanju metabolita trimetilamin N-oksida (TMAO), ki ga najdemo v krvi. TMAO vsebuje velike količine kemikalije L-karnitin, ki ga proizvajajo črevesne bakterije za prebavo rdečega mesa.

Dejavnika, ki nista vplivala na tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, sta bila krvni tlak in holesterol. Ta študija je imela zelo veliko vzorcev in je bila delana več let, kar dodatno potrjuje verodostojne rezultate.