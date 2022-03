Ropretu šampionska zmaga z dvema državnima rekordoma

Minuli vikend je v Avstriji v Innsbrucku potekalo tradicionalno tekmovanje v bazenskem potapljanju na vdih 9. Tirolski apneja pokal.

Slovenske vrste je več kot uspešno zastopal član mariborskega H2O Tima Andrej Ropret, ki je že na prvem letošnjem tekmovanju nakazal, da se obeta šampionska sezona. V prvi disciplini statična apneja, kjer tekmovalec v vodi zadržuje dah, za neverjetnih 51 sekund izboljšal lasten državni rekord iz leta 2019 in z novo rekordno znamko 9 minut 54 sekund zanesljivo osvojil prvo mesto na tekmovanju, kar je tudi eden najboljših rezultatov v zgodovini tega športa v svetovnem merilu.

Po tekmovanju je povedal: »Vedel sem, da sem odlično pripravljen in da sem sposoben vrhunskega rezultata. Tokrat sem se odločil za varnejšo taktiko in zanesljivo postavil nov državni rekord. Glede na formo in počutje pričakujem, da bo magična meja 10 minut padla v kratkem!«

Ti rezultati so za Andreja še posebej pomembni, saj je zaradi poškodbe in koronskih ukrepov izgubil dve sezoni. Sedaj pa se vrača na tekmovalno sceno, še bolje pripravljen kot v preteklosti. FOTO: H20 Team

Še isti dan je sledilo tekmovanje v dinamični apneji, to je plavanja pod vodo brez plavuti. Ker je bil Andrej vidno utrujen od nastopa v prvi disciplini, ni pričakoval vrhunskega potopa. Uspel se je odlično sprostiti, umiriti in pričeti tekmovalni potop brez pričakovanj. To je bil zmagovalni recept, saj je postavil nov državni rekord še v tej disciplini in novo slovensko rekordno znamko podaljšal za 6 m, na 186 m. Prvo mesto je osvojil tudi v tej disciplini in skupnem seštevku tekmovanja. Oba rezultat pa nakazujeta, da se bo Andrej letos boril za zmagovalna mesta na prihajajočem svetovnem prvenstvu.