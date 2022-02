Medtem, ko se zimski olimpijci bojujejo za medalje v Pekingu, se je kolesarska sezona začela že v kratkih rokavih.

Včeraj sta Jan Polanc in Domen Novak uspešno štartala na dirki Ruta del Sol v Andaluziji v Španiji. Istočasno poteka dirka po Algarveju na Portugalskem, vendar brez Slovencev. Na obeh dirkah je pet etap in obe dirki sodita v kategorijo 2.Pro, kar pomeni, da ne sodita v najvišji razred UCI World Tour.

V najvišji razred pa sodita Santos Tour Down Under in Cadel Evans Great Ocean Road Race. Obe bi morale biti na sporedu v januarju, vendar sta odpadli zaradi koronavirusa.

Prva dirka UCI World Toura bo že naslednji teden in na štartu bo tudi najboljši kolesar na lestvici svetovne kolesarske zveze (UCI), Tadej Pogačar. Spomnimo se, najboljši je Tadej Pogačar, drugi je Belgijec Wout van Aert in tretji Primož Roglič.

Za Tadeja Pogačarja je prihajajoča dirka UAE Tour, ki se začne 20.2., v Madinat Zayedu v Abu Dabiju, je druga najpomebnejša v njegovem koledarju. Najpomebnejša je seveda dirka po Franciji. Dirka ima sedem etap in lansko zmago brani prav Pogačar. Primož Roglič bo letošnjo sezono začel v Franciji na dveh manj odmevnih dirkah. Prva se imenuje Faun-Ardèche Classic s štartom v Guilherandu. Dirka je dolga 168 kilometrov in sodi v 1.Pro kategorijo. Dirka je zelo valovita, premagati bodo morali kar 3150 višinskih metrov. Roglič bo imel naslednjo dirko že naslednji dan, torej 27.2., Drome Classic v Etoile-sur-Rhone je dolga 191 kilometrov, ima 2300 višinskih metrov in prav tako sodi v 1.Pro kategorijo.

S kakšnim kolesom bo letos dirkal Tadej Pogačar in s kakšnim Primož Roglič

Pogačar že od samega začetka profesionalne kariere vozi kolo z imenom Colnago. Ustanovitelj te blagovne znamke, Ernesto Colnago, je prav ta teden praznoval svojo 90-rojstni dan. Ernesto je še danes gonilna sila podjetja, čeprav ga je pred dvema letoma prodal investicijski fundaciji Abu Dabi, lastnikom UAE moštva v katerem dirka tudi Pogačar. Tako je Colnago sledil svojemu največjemu tekmecu Pinarellu, ki se je že leta 2016 prodal grupaciji Louis Vuitton.

Tadej Pogačar bo tudi letos dirkal s kolesom Colnago VR3RS. Colnago je prepričan, da je to kolo, ki ima vse potrebno za dosego tudi tretje zmage na dirki po Franciji. Spomniti moramo, da je Colnago zmagal že na vseh najpomembnejših dirkah na svetu, sloviti Tour pa mu je uspelo šele s pomočjo Pogija, leta 2020. Od takrat je Pogi za Ernesta kolesar vseh kolesarjev, fant na katerega je čakal vse življenje.

Pogačarjevo kolo je opremljeno z italijansko opremo Campagnolo Super Record EPS. Letos bo imel na voljo samo kolo s kolutnimi zavorami in elektronskimi prestavami. Iz prejšnje sezone vemo, da je Pogi bolj ljubitelj običajnih prestav Super Record in tudi navadnih zavornih čeljusti. Prav gotovo bo to še tema, ki jo bomo spremljali že od začetka sezone. Takole pa je Tadej opisal svoje zadnje kolo, ki ga je dobil tik po svoji zadnji zmagi na dirki po Lombardiji, lani oktobra.

Pogi bo letošnjo sezono najbrž začel s takim kolesom. FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

»Verjetno ste že opazili ali prebrali, da sem na zadnji dirki za svetovno prvenstvo v Flandriji vozil kolo Colnago povsem drugačne barve kot po navadi. Ja, skupaj z oblikovalci in razvojniki v Colnagu smo odprli projekt, kjer bi izdelali »dizajn« kolesa po mojih željah. Najprej smo iz pestre palete barv izbrali nekaj osnov. Na podlagi te izbire smo pripravili nekaj idej, kjer so bili posamezni deli kolesa »dizajnirani« s izbranimi barvnimi odtenki. Na koncu sem izbrali barvno kombinacijo, ki jo vidite na slikah. Črna, bordo rdeča in ledeno bela so barve, ki na osnovi modela Colnago V3Rs predstavljajo »moje« novo kolo.

Kolo Colnago V3Rs iz kataloga. Specialka za odlične kolesarje, tudi rekreativne. FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

Ledeno bela barva na zgornjem delu kolesa predstavlja mojo glavo, ki mora v ključnih trenutkih dirke ostati »ledeno hladna« za racionalno odločanje. Rdeča pa predstavlja ogenj v nogah, ki tekom dirke pečejo in bolijo. Na zadnji vilici kolesa je moč najti tudi moj podpis. To pa še ni vse. Kolesu je bila dodana tudi novost, ki je v koraku s časom. Gre za t.i. digitalni potni list kolesa, ki je podprt z blockchain tehnologijo. Ta novost omogoča lastniku večji nadzor nad kolesom, hkrati pa otežuje krajo, saj onemogoča nadaljnjo preprodajo kolesa in njegovih delov kot originalov.

Colnagov partner MyLime je razvil in ustvaril oznako RFID, ki je neločljivo povezana z okvirjem kolesa in omogoča dostop do podatkov v digitalnem potnem listu kolesa prek aplikacije za pametni telefon, ki je povezana z Blockchain tehnologijo. V digitalnem okolju bodo shranjeni in vedno dostopni podatki o datumu izdelave, vgrajeni opremi, prodaji, lastniku in tako dalje. Ob prodaji kolesa novemu lastniku se prenos lastništva izvede s certificiranim postopkom podjetja MyLime.

Preglednost, ki jo ponuja blockchain rešitev MyLime, bo zagotovila absolutno sledljivost in s tem tudi realno vrednost kolesa skozi čas. Kolesa fizično sicer ne bo nič težje ukrasti kot prej, vendar pa bo precej otežena njegova preprodaja, saj se podatki lastnika v sistemu lahko spremenijo le ob avtorizaciji dosedanjega lastnika, ki ima v lasti geslo za spreminjanje podatkov. Colnago tako upa, da bo implementacija omenjene tehnologije zmanjšala število kraj koles.«

Kolo Cervelo S5 iz kataloga. Specialka iz redne prodaje, za navadne smrtnike. FOTO: Arhiv proizvajalca/Cervelo

Integrirano krmilo s trakom, ki ga ima na kolesu je iz italijanske hiše Deda Elementi. Pogi najraje vozi model alanera. Sedežna opora je prav tako colnagova V3RS. Obročnika sta Campagonolo Bora Ultra Wto Disc z gumama Vittoria Corsa. Sedež na katerem sedi, prihaja iz italijanske hiše Prologo. Model se imenuje Prologo Scratch M5.

Primož Roglič je lani z italijanskega bianchija presedlal na kanadskega cervela. Njegov najljubši model je Cervelo S5, rad pa ga zamenja tudi z enkoliko lažjim modelom R5. Za razliko od Pogija, Roglič ostaja na opremi Shimano Dura Ace Di2. Elektronska menjalnika, 12-redna kaseta, kar je novost pri Shimanu. Obročnika sta prav tako Shimano Dura Ace s kolutnima zavaroma. Tudi Roglič dirka z gumami Vittoria Corsa. Krmilo je iz cervelove proizvodnje in je prav tako integrirano. Roglič sedi na sedežu Fizik Antares, ki je nadomestil berka in san marca.

Kolo, ki ga je Roglič pokazal pred nekaj dnevi.