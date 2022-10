Slastna čokoladna torta LCHF

Čeprav nisem pristaš razno raznih diet kot ste verjetno že opazili, včasih pri jedeh, receptih in tortah, ki so predvsem moja služba, strast in hobi včasih tudi malo popustim.

Tokrat sem bila skoraj pahnjena v še en izziv po prigovarjanju in na prošnjo prijateljice, ki si je za svoj okrogli jubilej in počastitev svojih gostov zaželela sladico po prehranjevalnem načinu LCHF* torej malo (čim manj) ogljikovih hidratov, veliko beljakovin in maščobe.

Verjetno vas velika večina dobro pozna takšen prehranjevalni režim. Sporočilo prijateljice pa je sicer zvenelo takole : »Mi lahko prosim sestaviš sladice brez sladkorja in moke?« (dokaj zabavno, če si to preberemo na glas)

Zamislila sem si torej močno čokoladno torto v kateri bo za sladkor poskrbela že temna čokolada sama in zato ne bo potrebovala velike količine nadomestka sladkorja (umetnega sladila).

Če ste slučajno tudi sami čokoholični tip človeka in po kakšnem naključju tudi privrženec LCHF prehranjevalnega režima, tule je dobra, močna in dokaj preprosta torta za vas.

Za obroč približno 25 cm potrebujemo:

250 g temne čokolade

130 g masla

180 g brezovega sladkorja ali drugega nadomestka

5 jajc

Pecilni

Vanilja

Malo ruma

24 g grenkega kakava

130 g mandljeve moke

Pecilni prašek

Krema:

500 g kisle smetane

250 g maskarpone sira

Vanilja, rum

Približno 250 do 300 g stopljene temne čokolade

250 ml stepene smetane

Obliv za torto( ganache)

300 g temne čokolade

270 g sladke smetane

Poletov recept: Čokoladna torta LCHF. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava LCHF čokoladne torte:

Čokolado in maslo za biskvit skupaj stopimo nad vodno kopeljo, da se lepo razpusti. V drugi posodi zmešamo vse suhe sestavine za biskvit in jim prilijemo stopljeno čokoladno zmes.

Dobro premešamo in jim počasi dodajamo jajca eno za drugim. Vse dobro premešamo in vlijemo v tortni pekač, ki smo ga dobro pomastili ali zavili s peki papirjem.

Biskvit pečemo približno dvajset minut na temperaturi 175 stopinj. Pustimo ga, da se ohladi med tem pa pripravimo kremo. Stopimo čokolado, ki naj bo dobro segreta, da postane lepo tekoča.

V kislo smetano, ki smo ji primešali vse sestavine za kremo primešamo stopljeno čokolado, da dobimo lepo svetlečo gladko kremo. Ohlajen biskvit razpolovimo na dva dela. Prvega namažemo s polovico kreme, pokrijemo z drugo polovico biskvita in še enkrat premažemo s kremo.

Sveže sestavljeno torto dobro ohladimo, da se krema strdi, nato pa jo premažemo s čokoladnim ganachem. Za to stopimo čokolado, odstavimo in ji primešamo tekočo smetano, da dobimo lepo svetlečo čokoladno zmes. Torto še malo ohladimo in razrežemo.

***

*LCHF approved pomeni poudarek na kvalitetnem izboru surovin in primerno nizkem deležu ogljikovih hidratov. Izdelki so opremljeni s preglednimi prikazi tabel energijskega deleža hranil.