Slovenska ozadja za spletna srečanja

Slovenska turistična organizacija vabi k uporabi privlačnih motivov Slovenije za ozadja pri spletnih sestankih. Preko posebne spletne mape so na voljo različni motivi lepot Slovenije, ki jih lahko uporabite kot ozadja.Spletni sestanki in uporaba različnih orodij za webinarje, dogodke in izobraževanja so postali naš novi vsakdan. V času, ko srečanja niso možna v živo vas vabimo, da z uporabo fotografij Slovenije kot ozadij tako domače kot tuje udeležence vaših spletnih srečanj virtualno »popeljete« po lepotah naše dežele.Na Slovenski turistični organizaciji so pripravili nabor motivov, ki so primerni, da jih uporabite kot ozadje na spletnih orodjih Zoom, MS Teams in podobnih. Ozadja so prilagojena ustreznim dimenzijam za nadaljnjo uporabo, na voljo pa so v posebni mapi v spletni knjižnici. Ob motivih so na voljo tudi navodila za uporabo na aplikacijah Zoom in MS Teams. Ozadja imajo v levem zgornjem kotu že vnesen logotip nacionalne znamke I feel Slovenia, v desni zgornji kot pa si lahko preko Slikarja ali drugih spletnih orodij dodate vaš želeni logotip.Motive v mapi bodo na STO dopolnjevali.