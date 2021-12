Slovenski podeželski mesti sta med najbolj turističnimi na svetu

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je v letošnjem letu prvič organizirala izbor Best Tourism Villages by UNWTO, na katerem je nagradila vasi in podeželske destinacije, ki s svojim delovanjem na področju turizma prispevajo k razvoju regije, v kateri se nahajajo, in pri tem ohranjajo bogato naravno in kulturno dediščino. Izbor je potekal na svetovni ravni, med nagrajenci pa sta tudi dve slovenski destinaciji, Radovljica in Solčava, kar je še eno veliko priznanje za slovenski turizem.

Destinaciji sta bili med najboljše izbrani izmed 170 destinacij iz 75 držav. Skupno je bilo nagrajenih 44 vasi z vsega sveta. Na UNWTO so ob tem zapisali, da Radovljica in Solčava izstopata po ohranjanju tradicionalnih vrednot in načina življenja v njunem okolju ter izrednem trudu za razvoj turizma na podeželju. Poleg tega aktivno razvijata odgovorni turizem na vseh treh stebrih trajnosti: okoljskem, gospodarskem in družbenem. Obe destinaciji sta tudi nosilki zlatega znaka Slovenia Green Destination, kar priča o njuni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

Ciril Globočnik, župan Radovljice je ob tej priložnosti izpostavil: »Kot smo zapisali v prijavi, mesto Radovljica, ki je del destinacije Radol’ca, temelji na butičnih turističnih produktih, tesno povezanih z lokalno tradicijo in kulinariko, s kulturno dediščino ter z domačini. S projekti, kot so Okusi Radol’ce in Narejen v Radol’c, ter dogodki v mestu si prizadevamo za promocijo ter vključevanje lokalnih pridelovalcev ter drugih ustvarjalcev v turistično ponudbo destinacije. Zaradi trajnostne naravnanosti je celotna destinacija tudi nosilka zlatega znaka Zelene sheme slovenskega turizma.«

Solčava. FOTO: Tomo Jesenicnik

Poudaril je, da si na prireditvah, ki so znane po svoji kakovosti ter dostopnosti, prizadevajo delovati trajnostno in lokalno. Poleti obiskovalce vabijo na vodene izlete v okoliške kraje, z urejanjem pohodnih in kolesarskih povezav pa želijo spodbujati gibanje v naravi in trajnostno mobilnost. »Ohranjanje lokalnih tradicij mesta in podeželja je še posebej pomembno pri zagotavljanju kakovostnega turističnega produkta. V zadnjih letih so priložnost v turizmu videli številni domačini, ki so uredili nove turistične kapacitete ali pa svoje obrtne in kulinarične izdelke prilagodili tako, da so privlačnejši in dostopnejši turistom«, dodaja.

Župan Globočnik poudarja, da je nagrada UNWTO potrditev večletnih prizadevanj za sonaravni razvoj, investicije v ohranjanje kulturne dediščine ter skrb za ohranjanje okolja, hkrati pa spodbuda, da s trajnostnim razvojem destinacije nadaljujejo, predvsem pa tudi zaveza, da še naprej gradijo turistično ponudbo in zgodbe na lokalnih produktih in tradicijah. Želijo si, da se v tem priznanju prepoznajo tudi domačini, saj so ti temelj vsake uspešne turistične zgodbe.

Po besedah župana se bo Radovljica z mednarodno nagrado lažje pozicionirala tudi v tujini kot trajnostna destinacija znotraj čudovitih Julijskih Alp in postala prepoznavna po srednjeveškem mestnem jedru, gastronomskih razvajanjih ter vrhunskih dogodkih. Prav kulturna ter gastronomska doživetja namreč lahko pomagajo pri doseganju njihovih ciljev – spodbujanju turističnih prihodov v času izven glavne turistične sezone ter višanju dodane vrednosti v turizmu. S pridobitvijo naziva si obetajo novih, okoljsko ozaveščenih gostov, ki cenijo tradicijo, butično ponudbo ter živijo in potujejo v skladu s skrbjo za naravo in lokalno okolje.

Radovljica. FOTO: Dejan Javornik

Katarina Prelesnik, županja Solčave je ob podelitvi nagrade izpostavila: »Kot majhna podeželska skupnost se kot posamezniki in vsi skupaj v naši destinaciji trudimo, da s svojimi ravnanji izboljšujemo stanje v naravi in okolju. Veliko nam pomenijo okoljska priznanja, ki smo jih prejeli v zadnjih letih, če samo omenim Zlati znak Zelene sheme slovenskega turizma, tri leta zaporedoma pa smo prejeli znak TOP 100 trajnostnih destinacij na svetu. Še posebej smo se razveselili novice, da smo bili izbrani in imenovani med najboljše podeželske vasi na svetu, ki jih je Svetovna turistična organizacija (UNWTO), razglasila na 24. generalni skupščini organizacije, v Madridu 2. decembra 2021.«

Kot je izpostavila je priznanje Best Tourism Villages by UNWTO, nagrada za ves dosedanji trud in delo na področju trajnostnega razvoja, ki je prepoznavna blagovna znamka trajnostnega turizma v destinaciji Logarska dolina – Solčavsko: »Pot, po kateri hodimo z dediščino naših prednikov že stoletja, nas zavezuje, da si v času velikih sprememb v načinu življenja sodobnega človeka, še bolj prizadevamo za ohranjanje narave in kvalitete našega bivalnega okolja.«

Dodaja, da je ponosna na svoje delo in na delo predhodnikov, ki temelji na sodelovanju in povezovanju vseh stebrov trajnostnega razvoja. Na ta način v destinaciji ohranjajo vitalno okolje in gospodarstvo, z ohranjeno tradicijo, ki bo zagotavljalo pogoje za življenje tudi prihodnjim generacijam. »Priznanja smo resnično veseli in smo ponosni, da smo lahko v družbi najboljših podeželskih vasi na svetu,« še dodaja.

Izbor Best Tourism Villages by UNWTO je bil v letošnjem letu organiziran prvič, njegov glavni cilj pa je predvsem pospešiti razvoj podeželja, da bi s tem ustavili izseljevanje, zmanjšali družbene razlike, spodbudili vključevanje lokalne skupnosti in razvoj turističnih doživetij, še posebej doživetij z visoko dodano vrednostjo. Turizem je sektor, ki lahko k tem ciljem uspešno prispeva, saj prebivalcem omogoča preživetje in razvoj uspešnih podjetij tudi v manj poseljenih krajih. Turistična dejavnost lahko vpliva na izboljšanje infrastrukture in prometno povezljivost podeželskih krajev, kar močno izboljša kakovost življenja lokalnih prebivalcev, ne le obiskovalcev.

S pozivom za Best Tourism Villages by UNWTO si Svetovna turistična organizacija prizadeva, da bi turizem postal vodilo za razvoj podeželja in blagostanja v bolj odmaknjenih regijah, ter bi tako aktivno prispeval k varovanju naravne in kulturne dediščine, lokalnih vrednot in raznolikosti kulturne krajine. Izbrane destinacije skupaj s slovenskima, Radovljico in Solčavo, na tem področju že delajo velike korake. Destinacije, ki so v letošnjem letu prejele naziv Best Tourism Village, bodo postale članice mreže z enakim imenom, ki bo omogočala prenos znanj in dobrih praks med turistično razvitimi podeželskimi kraji, hkrati pa bodo deležna tudi strokovnega usposabljanja za člane in promocijske podpore s strani Svetovne turistične organizacije.