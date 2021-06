Sočni kolač s pehtranom in jagodami

Poletov recept: pehtranov kolač z jagodami. FOTO: Tanja Drinovec

Za okrogli pekač potrebujemo:

Priprava kolača s pehtranom in jagodami:

Kar lep čas se že nismo posladkali. Sama se zadnje čase sladkornemu življenju malce izogibam, ker se še vedno trudim svoje psihofizično počutje nekako spraviti v red. Od nekdaj je bila moja velika šibkost seveda sladkor.Po že skoraj drugemu mesecu skrbi za kvalitetne, polnovredne in bolj zdrave jedilnike me posladkano življenje pravzaprav ne spravlja več v skušnjave niti pretirano ne mami več. Poredko si omislim kakšno ne preveč kalorično sladkost, ki si jo tudi znam omejiti. Danes, ko to pišem pa je ravno nedelja, v hišo so prišli gosti in veljalo si je omisliti dober nedeljski kolač.Tokrat sem se odločila za malo bolj zdravo izpeljanko sočnega kolača s pehtranom iz maminega vrta in sladkimi domačimi jagodami, kar je v mojih očeh(bolje rečeno brbončicah) idealna kombinacija.Pehtran me prav vedno in vsakič znova odpelje v čase mojih rosno mladih dni, ko je stara mama vkomponirala to čudovito omamno zel v razne potice, štruklje, zavitke in še kaj. Hrana resnično lahko pozdravi, včasih tudi utrujenega in malodušnega duha.Sama sem kolač tokrat postregla gostom, čisto zlahka pa si ga omislite kot nežno, sočno, rahlo nadomestilo za izgubljene kalorije ob vaših športnih naprezanjih.3 jajca150 g kokosovega ali rjavega sladkorjaVanilja3 žlice olja2 žlici stopljenega masla3 žlice skuteMalo ruma120 g pirine moke120 g mandljeve mokeŠčep soli1 pecilni prašekŠop sesekljanega pehtrana100 do 150 g narezanih jagodJajca penasto zmešamo in dodamo sladkor. Mešamo dalje, da dobimo penasto zmes. Počasi dodamo stopljeno maslo, olje, skuto, vaniljo, rum in mešamo dalje. Nazadnje primešamo moki, sol in pecilni prašek. Dobimo gladko maso kateri primešamo še sesekljan pehtran in jagode. Zmes vlijemo v pomaščen pekač in jo pečemo pri temperaturi 180 stopinj kakih 35 minut.