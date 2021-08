Špeh na trebuhu, tista najgrša nalepka na svetu

Preveč hrane

Kajenje

Stres

In voda namesto sladkanih pijač pomeni manj kalorij. Tudi tako je mogoče zmanjšati maščobo na trebuhu. FOTO: Giuseppe Cammarata/Shutterstock

Premalo gibanja

Telovadba vsekakor - samo ne napačna

Pivo je pijača bogov - a se naseli okoli bokov

Športne in energijske pijače

Kaj pa voda?

Če se dobro prehranjujemo in pravilno vadimo pa ne pozabimo, da je naša obleka - merjeno z velikostjo pasu - pomembnejše od tega, kar piše na tehtnici. FOTO: Shutterstock

Krivda naših prednikov ...

Slab spanec

Obsedenost si s tehtnico

Tudi, če smo se odločili, da bomo zmanjšali telesno maso in se s spremenjeno prehrano in z gibanjem znebili špeha na trebuhu in ledjih, se včasih zgodi, da napredka ni in ni. Vzrokov za to je lahko kar nekaj ...V bistvu je preprosto - ta je največji vzrok za velike trebuhe. Preveč škrobnih ogljikovih hidratov in slabih maščob je recept, da se srednje nadstropje naše telesne zgradbe lahko razširi. Kaj namesto tega? Veliko zelenjave, puste beljakovine - pusta beljakovinska hrana je bogata z beljakovinami in ima manj manj nezdravih hranil kot so nasičene maščobe in prehranski holesterol; nekateri viri pustih beljakovin vsebujejo tudi koristne rastlinske kemikalije, vitamine, minerale in prehranske vlaknine.Izogibajmo se maščobam iz rdečega mesa. Izberimo tiste bolj zdrave maščobe, ki so v ribah, oreščkih in avokadu.Tudi zmerno zmanjšanje ogljikovih hidratov (žitarice, testenine, sladkorji) lahko pomaga.Podkožna trebušna maščoba in maščoba pod trebušnimi mišicami in okoli vitalnih organov (imenovana visceralna) morata oditi - adijo! Visceralna maščoba poveča verjetnost za bolezni srca in ožilja in za diabetes. Lahko je tudi kriva za visok krvni tlak in še kaj več, kar se slabega v zdravju tiče. Če preveč jemo je to lahko vsaj delno krivo za špeh na trebuhu. Torej: omejitev in zmanjšanje porcij lahko zmanjša visceralno maščobo.Kajenje ubija. To je jasno. Kdor kadi, si škodi in škodi tudi drugim, tudi to je treba zapisati. Ena izmed raziskav je pokazala, da kajenje pomaga do več trebušne in visceralne maščobe. Še en razlog, da nehamo kaditi. Za svoje zdravje in za počutje drugih. Nič ne bomo okolišili - kdor kadi v družbi nekadilcev je ... (vstavite po želji).Stres, ja. Pa ne upokojeni ljubljanski nadškof! Ko stresni hormon kortizol prehaja skozi naše telo se maščoba naseli v trebuhu. Kako obvladati stres? Pogovorimo se z osebnim zdravnikom. Telovadba ga lahko seveda zmanjša.. Meditirajmo. Ukvarjajmo se z jogo. Zasnujmo dober sistem podpore svojemu telesu in počutju. Če potrebujemo kaj več je povsem naravna pot, da se posvetujemo s strokovnjakom za duševno zdravje. Saj smo že velikokrat zapisali, da smo in telo in duša- in narobe.Odstranjevanje maščobe s trebuha zagotovo ni preprosto, to zna trajati. Če naš trebuh preveč razteguje merilni trak - za moške je to več kot 100 centimetrov okoli pasu, za ženske pa več kot 89 - zagotovo potrebujemo zmerno telesno aktivnost (na primer hojo), vsaj 150 minut na teden, ali živahno aktivnost (tek) po 75 minut, vadbo za moč pa vsaj dvakrat na teden. Preden začnemo z vadbo je nujen posvet z osebnim zdravnikom.Le trebušnjaki niso dovolj. Za izgradnjo mišic potrebujemo tudi trening z utežmi. Več mišic pomeni več porabljenih kalorij.Če lahko izvajamo samo eno vajo, potem izberimo aerobno vadbo (na primer hojo ali tek), ker najbolje deluje pri kurjenju maščob - seveda mora nekaj časa trajati, tako kot vadbena enota kot tudi nova oblika zdravega življenjskega sloga. Začnimo in počasi povečujmo intenzivnost, da dosežemo rezultate, ki jih želimo, brez pretiranega mučenja in predvsem brez poškodb. Zmernost je potrpljenje, pa če verjamemo ali ne - potrpljenje pa je božja mast; to zagotovo veste.Pivski trebuh ni samo pivo in ogljikovi hidrati v pivu. Katerikoli alkohol ima kalorije. Če vnesemo preveč kalorij - še posebej, če ne telovadimo in ne jemo kakovostne hrane - bomo zagotovo pridobili kilograme. Če že pijemo, ne pozabimo, da to lahko počnemo tudi zmerno.Ja, vemo, ni preprosto. A pravijo, da je tudi to mogoče. So pa mnenje o tem v našem uredništvu enotno.Športne pijače imajo lahko veliko sladkorja - to pomeni kalorije. Če jih pokasiramo preveč, se kar pripravimo na povečanje telesne mase, ki se lahko konča kot neželen nakit okoli pasu. Torej je nujno potrebno zmanjšati količino sladkih, visoko kaloričnih pijač. Nič ne bomo skrivali: to pomeni tudi adijo energijskim pijačam in raznim dietnih mehurčkom.Mora res še za v čevelj ni dobra, a študije kažejo, da več vode pomaga pri hujšanju. In voda namesto sladkanih pijač pomeni manj kalorij. Tudi tako je mogoče zmanjšati maščobo na trebuhu. Voda je tudi edina pijača, ki nas lahko hidrira in je zdravilna in krepčilna brez dodajanja sladkorjev ali drugih spojin.Genetika. Da, naše družinsko drevo tudi vpliva na naše možnosti za debelost. Prav tako lahko genetika odloči, kje shranjujemo maščobo. Vendar pa ustvarjanje pravega ravnovesja med številom vnesenih kalorij (prehrana) in porabljenim (z vadbo) lahko pomaga, da kljub neugodnim genom ne pridobimo neželene dodatne telesne mase.Nočni napadi na hladilnik so pot v okroglost telesa podnevi. Ne samo, da če ne spimo, da smo polni stresnih hormonov. Ti pa imajo grdo navado, da spodbujajo naše telo, da na sebi hrani maščobe.Naučiti se velja dobrih navad pred in med spanjem, na primer:Odložimo telefon.Izklopimo prenosni računalnik.Vsako noč gremo spat ob istem času.Pred spanjem se izogibajmo alkoholu.Razgibajmo se.Morda v resnici že izgubljamo to nezdravo trebušno maščobo in se tega sploh ne zavedamo. Če se dobro prehranjujemo in pravilno vadimo pa ne pozabimo, da je naša obleka - merjeno z velikostjo pasu - pomembnejše od tega, kar piše na tehtnici. Če je pas manj oprijet, smo morda nekaj trebušne maščobe že zamenjali z mišicami.