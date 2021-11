Športno rekreativni centri opozarjajo na boj za obstanek

Športno rekreativni centri se dobrih šest mesecev po ponovnem odprtju še vedno borijo za obstanek in preživetje, opozarja sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Ukrepi in omejitve v kombinaciji z apatičnostjo, ki je zavladala družbi, po njihovih navedbah onemogočajo sproščeno opravljanje dejavnosti.

Kljub večkratnim obljubam ministrstev za gospodarstvo ter za izobraževanje, znanost in šport, ob tem pa še vsem naporom, ki jih je sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo vložila, da ob delitvi pomoči športno-rekreativna dejavnost ne bi bila spregledana, se je po navedbah sekcije vsakič znova zgodilo prav to.

»Zdaj podjetja, ki delujejo na področju športno-rekreativne vadbe in regeneracije, že 19 mesecev umirajo na obroke. Industrija, ki skrbi za splošno zdravje in dobro počutje državljank in državljanov, je bila popolnoma spregledana in jasno je, da je vladajočim za to področje le malo mar,« so razočarani v panogi.

Ogromen upad članstva in obiska je po navedbah sekcije povzročilo propad mnogih podjetnikov. »Medtem so ljudje apatični in nemotivirani, izgubljajo voljo do gibanja, pridobivajo odvečne kilograme in s tem stopnjujejo tveganje za različne tipe bolezni in večjo dovzetnost za viruse ter so vse bolj depresivni,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Spomnili so na lansko zbiranje podpisov proti omejevanju rekreacije. V 12 dneh so jih zbrali 15.000 ter jih predali vladi in poslancem, zgodilo pa se ni nič. Posamezni športno-rekreativni centri beležijo tudi 40-odstotni ali celo večji upad članstva, izpostavljajo v sekciji.

Med razlogi za upad obiska v sekciji navajajo slabši socialni status posameznika zaradi izgube delovnega mesta, nemotiviranost, negotovost zaradi »konstantnega zastraševanja in groženj po vnovičnem zapiranju« in pogoj PCT (preboleli, cepljeni,testirani), ki marsikomu, kljub temu da je zdrav, onemogoča redno aktivnost.

Spomnili so na lansko zbiranje podpisov proti omejevanju rekreacije. FOTO: Marko Feist

»Skoraj leto po tem, ko je bilo cepljenje proti covidu-19 predstavljeno kot edino upanje za normalno življenje, smo danes priča novemu valu in očitno je, da niti cepljenje niti pogoj PCT ne bosta pomagala zajeziti okužb v družbi,« so dodali.

Za Slovenijo je šport po navedbah sekcije pomemben zgolj takrat, ko se z njim lahko pohvali, sicer pa kljub številnim pobudam ni deležen nobene finančne in vsebinske podpore, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Redna fizična aktivnost in njen pomen na dolgi rok sta bila jasno izpostavljena na konferenci Evropske komisije v septembru, kjer je Slovenija kot predsedujoča država obljubila, da bo dala poudarek na šport in rekreacijo. Mi pa se sprašujemo, če ni to le zgolj še ena prazna obljuba v nizu vseh že danih v tej skoraj dve leti trajajoči agoniji,« so sklenili.