Spremljajoče aktivnosti Gira d'Italia na Goriškem

NEDELJSKO DOGAJANJE

Le še nekaj dni nas loči do ene največjih kolesarskih dirk, Gira d'Italia, ki bo prečkala tudi naše kraje. V nedeljo, 23. maja, bo več kot 800 milijonov gledalcev spremljalo potek trase po Brdih in v Novi Gorici. Ker gre za izjemno promocijsko priložnost ne zgolj za kraje, ki se bodo v 15. etapi obarvali v roza barvo, temveč za celotno Slovenijo in Furlanijo – Julijsko krajino, so v Mestni občini Nova Gorica in v Občini Brda pripravili več kot 30 spremljevalnih aktivnosti.Celotna trasa bo dihala »roza«. Otroci osnovnih šol in vrtcev so pripravili umetniške dobrodošlice, ki so že razobešene ob trasi na Trgu Evrope. Šole in vrtci Mestne občine Nova Gorica ter nekaj šol in vrtcev iz Gorice so tematske risbe ter inštalacije razstavili na mejni ograji vzdolž Kolodvorske poti. V Brdih so učenci OŠ Alojza Gradnika na Dobrovem ter POŠ Kojsko s pripadajočima vrtcema postavili roza kolesa ter lončnice ob šolah, na strehi šole v Kojskem in na igrišču pri šoli na Dobrovem pa pozdravni napis.Traso 15. etape so v preteklih tednih popestrili tudi umetniki in umetnice iz Francije, Italije in Slovenije. Na petih lokacijah so v sklopu projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica ustvarili stenske poslikave in grafite na temo Svobode gibanja.Ustvarjali so tudiijaki Šolskega centra Nova Gorica, ki so izdelali več kot 25 lesenih koles, pobarvanih v zeleno in roza barvo, barvi dirke Po Sloveniji in Gira d'Italia. Kolesa so že postavljena v krožiščih v Novi Gorici in Brdih. V Brdih so krajevne skupnosti ter društva poskrbela za nekatere elemente ob trasi. Tako briško traso krasijo tudi reciklirana in roza pobarvana kolesa, v Brdih na slovenski in italijanski strani so postavljena panoramska okna »utrinkovalnice«.Po večjih krožiščih v Novi Gorici in na celotni trasi Brd so izobešene roza zastave z logotipom Gira d'Italia in zelene z logotipom dirke Po Sloveniji. Zastavice krasijo tudi ulice srednjeveške vasice Šmartno. Na trasi od Medane proti Plešivemu sta postavljeni dve čez 7 m visoki steklenici s posvetilom. Na Cerovskem klancu bo posnetke iz zraka lovila briška češnja v velikosti 50 m x 37 m.V mestu vrtnic pravkar potekazasaditev preko 1000 vrtnic v rožnati barvi sorte Rosa »Pink Knock Out«, na Kolodvorski ulici pa bo postavljen napis EPK 2025 »#GOBORDERLESS«. Avtor poslikave bo goriški umetnikVelik dres (pol Giro d'Italia, pol dirka Po Sloveniji) bo obešen na novi stavbi Tisa v Novi Gorici, prav tako velik dres pozdravlja obiskovalce na trgu v Medani v Goriških brdih.Regijski avtobus italijanskega podjetja APT ter dva kombija Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica so polepljeni s tematsko grafiko Giro d'Italia oz. dirke Po Sloveniji.ZTKMŠ Brda in Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina sta izdelala priložnostne prodajne artikle: športne majčke, nogavice, športne šale, magnetke, kemične svinčnike …Klub goriških študentov KGŠ organizira danes, v petek, 21. maja, čistilno akcijo od progi novogoriškega dela trase Gira. Zbirno mesto bo ob 16.30 pri nekdanjem mejnem prehodu v Solkanu.Pestro bo tudi v soboto, 22. maja, ko bo Novo Gorico in Brda v okviru promocije Gira obiskala Kadorna, 110 let staro voziloki je last gasilskega društva Kobarid. Spremljali jo bodo tudi starodobniki iz Nove Gorice.Goriški muzej pa pripravlja nabor utrinkov vseh edicij Gira, ki so se zapeljale skozi Novo Gorico.V roza barvi bodo osvetljeni Hotel Perla v Novi Gorici, solkanski most, občinska stavba v Novi Gorici, v Brdih pa Vila Vipolže.Na Bevkovem trgu v Novi Gorici je ponovno postavljena postaja z električnimi kolesi, namenjena tako učencem in dijakom kot tudi širši javnosti. Poteka tudi nagradna igra s praktičnimi nagradami.Izbirajo tudi Naj kolesarsko fotografijo in najljubšo kolesarsko traso na Goriškem.V petek, 21. maja, ob 11. uri bodo pred Turistično – informacijskim centrom Nova Gorica predstavili sistem izposoje navadnih in električni koles go2go.Nedeljsko dogajanje se bo začelo že pred prečkanjem kolesarske karavane, ko se bo po trasi zapeljala čezmejna promocijska etapa E-bikeNa njej bo sodelovala mešana ekipa, sestavljena iz šestih članov, treh slovenskih: članica slovenske smučarske reprezentance Ana Bucik, nekdanji svetovno znan top model, član paraolimpijske reprezentance Slovenije Alen Kobilica in nekdanji slovenski nogometaš Matej Rožič Mavrič ter treh italijanskih: nekdanja mountain bike kolesarja Samira Todone in Andrea Zoratti ter nekdanji košarkar Michele Mian. Etapa se bo začela v Ogleju in zaključila na Travniku v Gorici. Kolesarji etape e-bike bodo v Gornje Cerovo prispeli ob 13.26, v Novo Gorico na Trg Evrope ob 13.50, v Gorico na cilj pa ob 13.59.Ob prehodu kolesarjev bodo med črkami plesalci iz novogoriške plesne šole MN Dance school izvajali različne plesne gibe, premete čez črke ipd.Drugi atraktivni dogodek bo prelet z roza padalom, ki ga bo izvedelr iz Športnega društva Polet na dan Gira d'Italia. Poletel bo na območju Lijaka, Nove Gorice, Sabotina in Brd.Pozornost na dan dogodka bo zagotovo pritegnilo veliko roza srce na Sabotinu v organizaciji društev Bon'aventura events, Smilevents in združenja KD Sabotin San Mauro.Čezmejno se bodo povezali tudi poklicni gasilci. Gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica bodo skupaj s kolegi iz sosednje Italije s pomočjo avtolestev postavili skupen tunel v višini 25 metrov nad traso Gira d'Italia na začetku Kolodvorske poti v bližini nekdanjega mejnega prehoda Solkan.Na dan dirke bodo številni glasbeniki skrbeli za pravo vzdušje ob trasi. GD Nova bo v času prehoda kolesarjev nastopil na Trgu Evrope, Goriški pihalni orkester pa v Rožni Dolini.Ekipa Radia Robin bo na ta dan predvajala program iz mobilnega studia na Trgu Evrope, od koder bodo spremljali in komentirali dogajanje skupaj s številnimi gosti.Kolesarsko dirko Giro d'Italia organizira italijansko podjetje RCS Sport, ki je s strani Slovenije pridobilo vsa potrebna dovoljenja za tranzit 15. etape Gira čez slovensko ozemlje v tako imenovanem mehurčku. Pri tem jim v sodelovanju s policijo in Medobčinsko redarsko službo Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda nudimo podporo tudi v Novi Gorici in v Brdih. Po posvetu s predstojnikom Območne enote NIJZ-ja Nova Gorica prof. dr. Markom Vudragom smo ugotovili, da zaradi epidemioloških razmer žal še vedno ne morejo gledalce povabiti na ogled dirke v živo. Naključne obiskovalce Brd in Nove Gorice na ta dan pa pozivamo, da se, kljub temu, da se približujemo zeleni fazi, obnašajo odgovorno in upoštevajo vse epidemiološke ukrepe.