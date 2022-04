Ste se udarili v komolec in čutili »elektriko« po celi roki?

Naš cilj je, da boste lažje razumeli kaj se dogaja v hrbtenici in zakaj prihaja do bolečin.

Kot pravi rek: »V znanju je moč,« tukaj še posebno drži in ne bodite presenečeni, če boste po prebiranju člankov opazili napake in pričeli uvajati majhne spremembe v vaš vsakdan.

Razumevanje nas vodi do napredka in naj vam prihajajoči članki pomagajo pri napredku v obliki zmanjšanje bolečine.

Živčna vlakna

Če bi vam želel natančno razložiti delovanje živčnega sistema, bi začel nekako takole: centralni sistem delovanja našega telesa so možgani, ki preko hrbtenjače in nato živčnih vlaken oživčujejo naše telo. Živčna vlakna prenašajo električne impulze, ki sprožijo reakcije …

Ker se vse skupaj verjetno sliši izredno komplicirano, predlagam, da si delovanje živčnih vlaken pogledamo na enostavnem in dobro razumljivem primeru. Ko želimo pokrčiti roko v komolcu, mora biti najprej iz možganov poslan impulz, ki potuje preko hrbtenjače in živca do mišice, ki izvede gib v komolcu. Nato si želimo komolec povrniti v iztegnjen položaj in se zgodba ponovi.

Tokrat signal potuje v drugo mišico, ki je zadolžena za izteg komolca. Predstavljajte si, da je mišica gospodinjski aparat, ki nekaj naredi za vas. Ta gospodinjski aparat mora biti priključen v električno omrežje, da deluje. Priključek oziroma električni kabel v našem telesu predstavljajo živci.

Težava nastane, ko po živcu impulzi ne morejo potekati več nemoteno. Motnjo delovanja živca zaznavamo kot bolečino. Kdaj ste se nazadnje udarili v komolec in ste čutili »elektriko« po celi roki? Neprijetno? Na srečo takšna bolečina hitro mine. To je primer, ko ste stisnili živec, ki je na komolcu zelo izpostavljen in vi ste v praksi občutili kaj pomeni, če impulzi po živcu ne potekajo tako kot bi morali.

Otečena mišica, stisnjen živec

Hrbtenica poleg opore služi tudi kot zaščiti hrbtenjače, ki je skupek velikega števila živčnih vlaken, ki prenašajo ključne informacije iz telesa v možgane ali obratno. Zato med dvema vretenca po celotni hrbtenici iz hrbtenjače izhaja en par živcev. Na tem področju telesa ni veliko prostora. Vretenca, diski, živci in mišice so vsi zelo skupaj. Zato vsakršna sprememba ene strukture vpliva na drugo.

Navadno otečena mišica ali poškodovani izbočen disk, ki v obeh primerih povečata svojo prvotno velikost, pritiskata na živčna vlakna. Ker so živci izjemno mehke strukture, se stisnejo in za nas to pomeni bolečino. Najlažje si predstavljate živec kot cev za zalivanje vrta, po kateri voda nemoteno teče.

Če je pritisk v cevi premajhen in zaradi tega ne morete zaliti celotnega vrta, boste verjetno na cev prislonili prst, s tem zmanjšali presek cevi, povečali pritiski in tako s curkom dosegli tudi zadnjo solato. Podobno se zgodi, ko je živec stisnjen, zgolj z razliko v končnem zadovoljstvu. Stisnjenost živca, preprečuje nemoten potek impulzov po njem, kar mi zaznavamo kot bolečino.

Za razliko od udarca v komolec, ko bolečina po nekaj neprijetnih trenutkih popusti, saj se je pritisk na živec zmanjšal, navadno bolečina v hrbtenici vztraja dalj časa. Če se poškoduje mišica in le ta oteče in potrebuje med 7 in 21 dni, da se zaceli. V tem času lahko pritiska na živec in povzroča bolečino.

V nekaterih primerih živec sploh ni stisnjen in so zgolj snovi, ki se izločajo iz poškodovane mišice tiste, ki se prenašajo na živec. Vendar tudi v tem primeru občutimo bolečino. Ko se poškodovana mišica zaceli, tudi bolečine izginejo. V kolikor pa je poškodovan disk ali pa se premakne vretence in pritisne na živec, v takšnih primerih pa bolečine ne popusti dokler se vzroka ne odstrani.

Pri herniaciji diska, kar smo si podrobneje ogledali v članku o medvretenčnih ploščicah, nastane izboklina, ki jo je potrebno z operativnim posegom odstraniti in tako se živec sprosti.

Občutljivost

Pomembno je poznati še eno, pravzaprav primarno lastnost živčnih vlaken ali živcev. Občutljivost. V kolikor pride do pritiska na živec, ne glede na to kakšne je vzrok, sta pomembna dva faktorja: intenzivnost pritiska in trajanje. Bolj kot je živec stisnjen, več časa bo potreboval, da se obnovi.

Če je pritisk prevelik, se morda vlakna nikoli ne obnovijo v prvotno stanje. Enako velja tudi za trajanje. Celjenje živčnih vlaken najintenzivneje poteka v prvih devetih mesecih po posegu. Takrat se stanje najbolj občutno izboljša. Do dveh let se še pričakujejo manjša izboljšanja, nato pa se stanje stabilizira.

Zato si je vredno zapomniti, da tisti, ki imajo akutno bolečinsko epizodo in se bolečina širi po nogi navzdol tudi pod koleno, da ne odlašajo z obiskom specialista, saj je pomembno koliko časa je živec v takšnem stanju.

Veseli me, da ste si vzeli čas zase in si prebrali članke, ki vam bodo pomagali pri razumevanju delovanja hrbtenice in njenih težavah. Predvsem pa vas opremili z znanjem, da boste sami tisti, ki boste največ naredili za svoje dobro počutje. Kot sem omenil na začetku, v znanju je moč in izkoristite ga sebi v prid. Srečno.

***

dr. Dejan Kernc, specialist za področje hrbtenice, re.aktiv.si