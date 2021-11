Štetje korakov. Ko je 10 tisoč enako 150

0 korakov vsak dan zdrav cilj ali ne, je vprašanje, o katerem smo že pisali. Predvsem zato, ker ta čarobna številka ni prišla od zdravnikov ali trenerjev, pač pa je priletela dobesedno z neba.

V deželi vzhajajoče sonca in cvetočih češenj in o o tem smo že pisali.

10.000 korakov-meter

Vse so zakuhali japonski oglaševalci, so si sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja poskušali prodati pedometer, napravico, ki so jo poimenovali manpo-kei, kar v angleščini pomeni 10.000 korakov-meter. Pomemben podatek pri tem je, da je japonski znak za 10.000 podoben osebi, ki hodi. No, to marsikdo ve.

Lepa in čista številka, ki v japonskem zapisu in stilizirana spominja na človeka in je dobro marketinško sporočilo, je nekaj, drugo pa je zanka, kjer se je zataknilo: namreč, da za vsem ni bilo nobene znanosti.

Znanstveniki, ki danes preučuje povezavo o tem, koliko korakov naj naredijo ljudje s srčno-žilnimi boleznimi se strinjajo, da čeprav ni čarobnega števila, ko gre za korake, je vsako višje število bolj zdravo od tistega, ki je nižje, kar se tiče korakov, seveda.

Ameriško združenje za srce nas zdaj obvešča o tem, da je bilo analiziranih sedem prejšnjih študij, ko so ljudje nosili števec korakov in so znanstveniki spremljali njihovo zdravje srca in ožilja. Nova raziskava je zajela 16.906 odraslih, trajala je nekaj več kot šest let.Vse prejšnje študije so združili v velik in raznolik vzorec, in zdaj vemo, da več korakov kot narediš, več koristi imaš od tega.

Raziskovalna ekipa je udeležence razdelila v štiri skupine glede na njihovo število dnevnih korakov: 1.951; 3,823; 5,685; in 9.487. Tveganje za srčno-žilne bolezni se je zmanjšalo, ko se je število korakov povečalo. Najbolj aktivna skupina je imela manj kot polovico pojavov srčno-žilnih bolezni kot tista najmanj aktivna, če težave izrazimo s številko, je to 243 proti 491.

Nova smer, druga enota

Sklepna ugotovitev je, da naj se čim več premikamo, a ne nasedajmo mitu o 10.000 korakih - ali kateri koli drugi številki. Za koristi za zdravje srca in ožilja ne moremo govoriti, da je neka številka vse in druga nič. Že samo postopno povečanje korakov, za katere bi se človek odločil, bi to bilo lahko pomembno za njegovo zdravje srca in ožilja.

Zdaj imamo novo številko, 150 minut na teden; ta številka ni podobna nobeni silhueti, je pa vrhunska označba za zdravje. FOTO: Jure Eržen/Delo

Znanstveniki so seveda vedeli, da več hoje pomeni boljše zdravstvene rezultate, da je več hoje povezano z boljšimi zdravstvenimi rezultati, toda glede specifike, pojavnost srčno-žilnih bolezni, to ugotovitev glede koristi postavi še višje, ko govorimo o srčno-žilnem zdravju.

Znanstveniki so preučevali, koliko je pomembna intenzivnost vadbe glede koristi za zdravje, ki presegajo vidike srca in ožilja. Recimo duševno zdravje in pojavnost raka. Veliko načinov je, kako telesna aktivnost deluje na telo, in gibanje je odlično orodje za spodbujanje našega zdravja in ohranjanja zdravja v daljšem časovnem obdobju, je bilo ugotovljeno.

Smernice za telesno dejavnost odrasle, ki jih tudi pri nas velikokrat omenjamo, ljudi pozivajo, naj manj sedijo, se več gibljejo in naj si vsak teden privoščijo vsaj 150 minut zmerno intenzivne aerobne aktivnosti.

In za ustvarjanje koristi za bolezni srca in ožilja, je potrebno število zdravih korakov nižje od 10.000, morda je dovolj že med 5.000 in 6.000 koraki na dan, to pa je, če gibanje prevedemo v čas, približno 150 minut na teden.

Slikovita laž zdaj diši drugače

To je sijajna novica še zaradi nečesa drugega. V resnici izmišljena številka 10.000 je lahko za marsikoga zastrašujoča, ne glede na to, kako primerna je bila nekoč za marketinško kampanjo.

V bistvu so Japonci takrat v življenje spravili laž, ki bi ji lahko rekli, da ni usodna, a je vseeno še vedno laž. Povsem dovolj je, da se odločimo, da bomo kakšen opravek storili peš in ne z avtom, in že krepimo zdravje.

Vsi, ki so bili desetletja zamorjeni, ker jim ni uspelo nabrati po 10 tisoč korakov na dan, si seveda o Japoncih, ki so jih našajbali, mislijo svoje - a v resnici so kljub svoji zelo skriti želji po resnici za ljudi brez zelo veliko premišljevanja o resnici naredili veliko dobrega, saj je mit o 10 tisoč korakih obsedel ves zahodni svet - ne da bi ga kdo hotel razstaviti in izluščiti kaj je res o potrebnem številu korakov.

Zdaj imamo novo številko, 150 minut na teden; ta številka ni podobna nobeni silhueti, je pa vrhunska označba za zdravje.

In kaj bo z Japonci? Nič, prilagoditi se bodo morali, 150 minut je na vsem planetu enako dolgih, in, kot se zdi, manj obremenjujočih, če ti jih uspe spraviti skupaj v sedmih dneh.