Tekaški copat poln napredne tehnologije

FOTO: Arhiv proizvajalca

Za kaj pravzaprav gre

Prihodnost, ki jo nosite zdaj

V ospredju inovacij je preoblikovan torzijski sistem čevlja in nov sistem LEP za linearni energijski pospešek. FOTO: Arhiv proizvajalca

Prihod novega copata so v adidasu podprli s kampanjo, v kateri ljudi spodbujajo, naj moderno tehnologijo vsaj nekoliko zamenjajo z navadami, ki so dobre za njihovo psihofizično počutje. FOTO: Arhiv proizvajalca

Adidas nam je predstavil novo različico ikoničnega tekaškega copata Ultraboost 21, ki ponuja vrhunsko ravnovesje teže, blaženja in odzivnosti, opremljen pa je s kar 6-odstokov več pene kot njegov predhodnik.Drzno oblikovan model predstavlja adidasovo zavezo, da med ljudi vnese več energije za pozitivne spremembe in osvajanje novih ciljev.V trenutnemu obdobju, ko epidemija močno vpliva na vsakdanje življenje, lahko tek pomembno pripomore k naši fizični in psihični pripravljenosti. Vzporedno s tem so v adidasu, kjer verjamejo v preobrazbeno moč teka, predstavili najnovejši tekaški model Ultraboost 21, s katerim želijo med ljudi vnesti dodatno energijo za pozitivne spremembe in izboljšanje življenja. Najnaprednejši copat doslej, ki so ga razvili v tesnem sodelovanju s tekaško skupnostjo, nudi vrhunsko ravnovesje med udobjem in odzivnostjo.V ospredju inovacij je preoblikovan torzijski sistem čevlja in nov sistem LEP za linearni energijski pospešek. Slednji zagotavlja 15-odstotno povečanje togosti upogibanja sprednjega dela stopala, kar prinaša bolj odziven korak in večjo učinkovitost.Copat se lahko pohvali tudi z nadgrajeno tehnologijo Optimized BOOST, saj vsebuje za 6 odstotkov več pene BOOST kot njegov predhodnik, kar omogoča še boljše blaženje ter podporo. Da bi se čim bolj prilegal nogi, so pri adidasu uporabili napredno tehnologijo Primeknit+, za katero je značilno natančno pletenje, ki združuje zmogljivost s čistim udobjem in lahkotnostjo. Z novim copatom adidas krepi tudi svojo zavezo k trajnosti, saj je zgornji del narejen iz visoko zmogljivega recikliranega materiala PRIMEBLUE, ki vsebuje najmanj 50 odstotkov reciklirane oceanske plastike Parley.Prihod novega copata so v adidasu podprli s kampanjo, v kateri ljudi spodbujajo, naj moderno tehnologijo vsaj nekoliko zamenjajo z navadami, ki so dobre za njihovo psihofizično počutje. Tako se na primer namesto jutranjega brskanja po Instagramu, ki nam energijo pogosto odvzame, raje podamo na jutranji tek in s tem napredno tehnologijo, združeno v copatu Ultraboost 21, uporabimo sebi v prid.V globalni raziskavi, ki so jo lani izvedli v adidasu, so namreč ugotovili, da imajo ljudje, ki se v času epidemije redno ukvarjajo s športom, kar 20 odstotkov več energije in se bolje soočajo s preprekami v vsakdanjem življenju. Nove cilje in zaveze so si zastavili tudi športniki in adidasovi vplivneži, osebni trenerin tudi Poletovi bralci.Nov tekaški copat adidas Ultraboost 21 v živahni beli in fluorescentno rumeni barvi bo od prve polovice februarja dalje na voljo tudi v trgovinah adidas shop in Intersport po Sloveniji. Na voljo sta ženski in moški model. Kroj je nizek, pronacija nevtralna, klasično zavezovanje, namenjeni rednim tekačem in maratoncem po urejenih terenih. Cena: 180 evrov.