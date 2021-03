Test tekaških copat: Terenci

TERENCI

MERRELL AGILITY PEAK 4

Merrell Agility Peak 4, moški

Merrell Agility Peak 4, ženski

MIZUNO WAVE DAICHI 6

Mizuno Wave Daichi 6, moški

Mizuno Wave Daichi 6, ženski

SALMING TRAIL 6

Salming Trail 6, moški

Salming Trail 6, ženski

HOKA M CHALLENGER ATR 6

Hoka M Challenger ATR 6, moški

Hoka M Challenger ATR 6, ženski

BROOKS CALDERA 5

Brooks Caldera 5, moški

Brooks Caldera 5, ženski

SALOMON SENSE RIDE 4

Salomon Sense Ride 4, ženski

ASICS GEL-TRABUCCO 9 GTX

Asics Gel-Trabuco 9 GTX, moški

Letošnji Poletov spomladanski test je prinesel izbor več kot pol stotnije modelov; treba je zapisati, da je to v več deset let dolgi zgodovini naših preizkusov eden najkakovostnejših naborov.Morda kdo poreče, to se to zaradi napredka tehnologije sliši čudno, zato pojasnilo: vedno smo copate primerjali med seboj in pa seveda s prejšnjo generacijo in si tako ostrili občutke in, upamo, širili znanje o tekaški obutvi.Tudi tokrat smo v vseh parih pretekli različne podlage in bili še prav posebej pozorni na to, čemu je kateri izmed modelov namenjen po besedah izdelovalcev in ali je res tako.Obutev je – dobra. Mnogo je tudi odlične.Vrnitev v naravo še nikoli ni bila tako preprosta, kot je s sodobno trail obutvijo. Vseeno pa velja gledati, kje pristanete, saj boste v deželi korenin, skal in neravnega terena.Moški ŽenskiMerrellova novost je namenjena teku in hoji po neurejenih podlagah in pohodih do sredogorja. Zgornji del sestavlja tekstil Jaquard, ki stopalu nudi zračnost in odličen oprijem. Dodana je nova pena FloatPro v vmesnem podplatu, ki zagotavlja več blaženja in udobja na vsakem koraku. Nova torzijska plošča Rock Plate, ki je vstavljena pod prsti, nudi dodatno stabilnost za varen korak pri gibanju v naravi. Za odličen oprijem in prilagajanje copata s podlago poskrbi guma Vibram MegaGrip. Za zaščito prstov pred udarci kamenja in korenin pa poskrbi zaščitna kapica v sprednjem delu tekaškega copata.Testni komentar: univerzalni model je namenjen širokemu krogu tekačev in pohodnikov, v njem se skriva veliko udobja in ponuja zaščito pri vsakem koraku.Moški ŽenskiTo je obuvalo za vse, ki tečejo pretežno po neravnih površinah, nudi dobro blaženje in odličen oprijem na neurejenih površinah (brezpotjih in gozdnih poteh). To je odličen copat tudi za pohodništvo in sprehode. Dynamotion fit nudi optimalen oprijem stopala in zaščito. Ap+ v vmesnem podplatu omogoča boljšo stabilnost in vzdržljivost copata. Tehnična zasnova v sredinskem delu podplata XTA Ride omogoča boljše prilagajanje podplata terenu. Podplat, ki so ga razvili v sodelovanju z znamko Michelin, pa zagotavlja izjemen oprijem na tudi najbolj zahtevnih podlagah.Nova izvedba 6 je lažja, nudi nam odličen oprijem zgornjega dela stopala, hkrati pa dovolj stabilnosti.Testni komentar: vrhunski model za vse, ki si želijo hitrega teka po brezpotjih.Moški ŽenskiModel je nadgradnja traila 5, vsebuje vrhunec švedskega in italijanskega oblikovanja. Odlično prileganje stopalu nam zagotavlja udobje in stabilnost na vseh zahtevnih podlagah. Kakovosten podplat Vibram ponuja odličen oprijem podplata s podlago.Testni komentar: obutev, ki omogoča hiter in varen korak na vseh zahtevnih podlagah.Moški ŽenskiChallenger ATR v že svoji šesti različici še dodatno utrjuje svoj sloves odličnega vsestranskega tekaškega copata. Njegova geometrija vmesnega podplata mu omogoča, da je hiter in lahek na gozdni stezi in uravnotežen in zelo udoben na cesti. Njegov podplat, opremljen s štirimilimetrskimi gumijastimi čepki, vseeno daje jasno vedeti, da so njegovi začetki v teku v naravi. Dinamično zasnovani Challengerjev značilni zunanji podplat ima consko konstrukcijo za boljši oprijem in manjšo težo. Ponaša se s širšimi, bolj skupaj postavljenimi conskimi čepki, kar omogoča enakomernejši prehod z ene podlage na drugo. Za zgornji del copata so uporabljeni okolju prijazni reciklirani materiali Unifi REPREVE, ki jih pridobivajo iz odvrženih plastenk.Testni komentar: HOKA M CHALLENGER ATR 6 je model, s katerim lahko stečete od domačih vrat po asfaltni podlagi v naravo.Moški ŽenskiPeta izvedba Caldere je najbolj blažen trail copat iz proizvajalčeve kolekcije. Model krasi tudi dobra odzivnost. Podplat je nekoliko višji in nudi veliko blaženja. Zaradi minimalnega padca peta-prsti omogoča stabilen in varen korak na vseh podlagah. Mrežica zgornjega dela je lahka in trpežna.Testni komentar: primeren za tek na vseh neurejenih podlagah in pohode do sredogorja.ŽenskiIzpopolnjena verzija modela SENSE RIDE ponuja veliko udobja in odzivnost z mehko tehnologijo Optivibe, ki je ustvarjena za zmanjševanje vibracij iz koraka v korak. Za dodaten oprijem čevlja s stopalom in dobro zaščito je čevelj opremljen z mrežico, ki ne dopušča prehajanja kakršnih koli delcev v notranjost čevlja. Za odličen oprijem na zahtevnih podlagah poskrbi podplat Contagrip, ki zagotavlja zanesljivost in dolgoročno vzdržljivost. Odlično se dopolnjuje s tehnologijo Profeel Film, ki nam pri hoji in teku čez kamnine in ostre površine pomaga ohranjati udobje in stabilnost.Dobavljiv tudi v moški izvedbi.Testni komentar: to je univerzalen model v najboljšem pomenu, namenjen širšemu krogu tekačev in pohodnikov.MoškiNovi Asicsob trail tekaški copat GEL-TRABUCO 9 G-TX predstavlja prenovljeno različico svojih uveljavljenih predhodnikov. Z zmesjo preizkušenih in inovativnih tehnologij je to vsestranski trail copat, ki navdušuje tekače z izjemno trpežnostjo, udobjem, zaščito in oprijemom. Vmesni podplat je iz izjemno lahkega, odzivnega materiala FlyteFoam z integriranimi organskimi vlakni, ki skrbijo za hitro in popolno vzpostavljanje prvotne oblike podplata po pristanku, in to skupaj s tehnologijo GEL v petnem delu nudi izjemno blaženje in udobje. Element v srednjem delu DYNAMIC DUOMAX zagotavlja stabilnost in preprečuje čezmerno zvračanje stopala navznoter.Testni komentar: zanimiv model, ki navdušuje z izjemnim oprijemom, udobjem in odzivnostjo ter membrano GORE-TEX nove generacije.