Tina Di Batista: Na turo se vedno temejito pripravite

Kaj zate pomeni turno smučanje?

Najljubši del turno-smučarske opreme?

Najljubše turno-smučarsko področje?

Nasvet začetnikom na tem področju?

Kontakt (kje te lahko najdejo)?

je gorska vodnica z UIAGM licenco (od leta 2005). V mlajših letih je bila vrhunska alpinistka in nekajkratna dobitnica naziva Najuspešnejša alpinistka v Sloveniji. Je tudi mama dveh hčerk, in partnerka njunega očeta. Gorsko vodništvo je trenutno njen edini poklic. Poleg vodenja sodeluje tudi v inštruktorski ekipi izobraževanja novih gorskih vodnikov.V zimskem času največ vodi ledno plezanje in turno smuko po najlepših Alpskih TS destinacijah. Poleti se z družino preseli v Chamonix, kjer jo lahko srečate na grebenih Mont Blanca, Matterhorna, Eigerja in drugih štiritisočakov.V največje veselje in izziv pa ji je vodenje posameznih gostov, ko si določijo cilj in postopoma skupaj napredujejo v tehničnem in fizičnem smislu... In ponavadi je tako, da je na koncu pot še lepša od doseženega cilja (by).Turna smuka je moj drugi najljubši šport, takoj za plezanjem. Že od majhnega sem rada smučala vendar sem se kmalu naveličala enoličnosti smučišč. Potovanje po neokrnjeni zimski pokrajini, razgledi z vrhov, avantura, ki jo prinaša nepredvidljivost razmer in terena ter lahkotnost spusta je nekaj najlepšega kar lahko delaš pozimi.Smučke (in sendvič). Elan Ripstick 102 za dneve svežega pršiča in Elan Ripstic tour 88 za večdnevna potovanja po ledenikih Alp.V Sloveniji Karavanke, v ostali Evropi Bernske Alpe.Najprej se naučite dobro smučat na urejenih smučiščih (in čim večkrat zavijugajte izven). Preden nabavite novo opremo, se udeležite tečaja turnega smučanja in plazovne delavnice z enim od slovenskih gorskih vodnikov. Na turo se vedno pripravite en večer prej (poglejte TS vodnik, preverite zemljevid in si v GPS vnesite sled, razmislite o možnem planu B), pozanimajte se o trenutnih snežnih in vremenskih pogojih ter preverite opremo.polet@delo.siWeb: www.gorniskasola.nete-pošta: tina.dibatista@gmail.comfb: Tina Di BatistaIg: tina_di_batista