V Portorož na finalni Nočni tek ali Bike festival sezone

V soboto 1. oktobra, bo v Portorožu 5. Nočni tek Rio Mare Portorož. Start in cilj je ob 18. uri na osrednji plaži v centru Portoroža. Tekli bomo na 5 in 10 kilometrov.

Nočni tek je lahko že generalka, priprava ali testiranje forme za Ljubljanski maraton. Nikar ne zamudite vrhunskega tekaškega spektakla v biseru slovenskega turizma. Do zdaj je že prijavljenih okoli 400 tekačev.

Predprijave so že zaprte, vendar se lahko prijavite na dan dogodka, po 15. uri.

Dan kasneje, v nedeljo 2. oktobra pa bo dan namenjen kolesarjem. Borotalco 11. Bike festival Portorož - finale s štartom in ciljem v kampu Lucija ob 11. uri. Trase so kar 4. najkrajša je dolga 42 kilomtrov, sledi trasa dolga 56 kilometrov. Daljši sta dolgi 76 in 126 kilometrov.

Vrhunski maratoni, primerni za vse kolesarje in kolesarke. Primorci vabijo, da kolesarsko sezono zaključimo z njimi ... ob morju.