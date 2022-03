Ko na morju opaziš morje in ribe, ne pa svoj trebuh

Molon labe!* Mislite pozitivno kot olimpijski šampion in boste čez dan lažje premostili vsakodnevne težavice. Gneča na cesti – eh, nakopičene zadeve v službi ali na faksu – eh, dolgočasni pogovori– eh, tečna partnerka – eh.

To so sicer pomembne stvari v življenju, ki jih boste s spretnostjo in predanostjo rešili ali pa tudi ne, toda vi ste si zadali življenjski načrt shujšati.

Čez mesece se boste spravili v tako formo, da ko boste stali kot Adonis na plaži, boste lahko opazovali čarobno morje in ribe, ne pa svojega trebuha.

Izbira je vaša

Zadati si dolgoročno vizijo in pri njej vztrajati je težko. Zahteva špartansko disciplino, atensko modrost in tebansko videnje prihodnosti. Znoj, jeza, napor, sreča in ponos so vaši zvesti spremljevalci. Pozdravite jih ter jim izrecite dobrodošlico, saj bodo del vaše poti in preobrazbe. V življenju so padci, razočaranja in ovire vedno dobre stvari. Naučijo vas, da ste živi, da imate ambicije in da se lahko vsakič poberete.

Ne odnehajte in se borite! Pri procesu hujšanja je zelo pomembna sprememba nezdrave v zdravo prehrane in gibanje nekajkrat na teden. Ali veste, da sta besedi gibanje in motivacija vsebinsko in terminološko povezani. Namreč motus pomeni gib po latinsko. Akcija in ne statično sedenje pred ekranom s pivom v roki in sanjarjenje o six packu. Kot je dejal Konfucij: »V življenju obstajata dve osnovni izbiri: da sprejmemo stanje, ki obstaja, ali pa da sprejmemo odgovornost za njegovo spremembo«. Izbira je samo vaša!

Vir za motivacijo iščite v sebi

Pot do uspeha je vedno vijugasta, polna vzponov in padcev, prav taka kot se nam kaže tudi življenje. Če ste skrbno sledili mojim dobrohotnim nasvetom iz preteklih prispevkov, se vam rešitev sama ponuja na pladnju. Ne bom vam govoril, da štejete kalorije, pretečene kilometre in utrip srca ter število ponovljenih serij na fitnesu, ker je to vaša naloga. Pametno je, da imate nadzor nad hrano in telovadbo, toda ne obremenjujte se preveč s suhoparno statistiko. Uspeh bo prišel. Zavedajte se, da vas vsako jutro čaka nov dan polno izzivov ter samo od vas in vašega karakterja je odvisno, koliko ste predani sebi.

*Pridi in vzemi! Lakonski odgovor špartanskega kralja Leonidasa perziskemu okupatorju Kserksu, ko je slednji od Špartancev zahteval predajo orožja pred bitko v Termopilah 480 pr. Kr..

***

Dr. David Petelin je predstavnik generacije mlajših slovenskih zgodovinarjev. Njegovo osrednje polje raziskovanja in pisanja je kulturna in družbena zgodovina, arhitektura in urbanizem, vsakdanje življenje itd.