Vaje za stabilizacijo – dvig bokov kot podpora hrbtu

Vaja je na videz zelo enostavna, vendar pa se hudir spet skriva v podrobnostih. Če zgolj ustvarimo zahtevan položaj, smo naredili premalo, zato moramo ves čas vedeti, kaj počnemo in katere mišice aktiviramo.

Izvedba

Ležimo na hrbtu, nogi sta pokrčeni. Nato dvignemo popek proti stropu, da aktiviramo vse predele telesa (tetive, zadnjico, spodnji del hrbta).

Ramena in roki povlečemo in potisnemo navzdol, da se lahko popolnoma osredotočimo na aktiviranje hrbtne verige.

Za optimalen položaj glave poskrbimo tako, da imamo tako imenovano dvojno brado, kar pomeni, da se nam med čeljustjo in vratom naredi guba. Ti storimo z gibom glave in aktivacijo vratnih mišic.

Vaje v slogu

V osnovnem položaju dvigujemo eno nogo od tal v enosekundnih intervalih brez nagibanja medenice.

Spustimo popek in medenico do podlage, do tal, in ju ponovno dvignimo.

Vse tri možnosti izvedbe vaje skušajmo opraviti oprti zgolj na eno nogo.

Položite pete nog na masažni valjček in držite popek čim višje.

Kje ga lahko pokronamo

Da imamo zgrbljena ramena, namesto da povlečemo ramena in roke navzdol.

Nezadostna aktivacija spodnjega dela hrbta.