Valentino Rossi, hvala ti za vse! Njegovih 10 naj proslavljanj zmag

Ni veliko športnikov, ki bi tako zaznamovali svoj šport, kot ga je Valentino Rossi iz Tavullie, vasice z osem tisoč prebivalci, blizu Pesara v italijanski pokrajini Marche. V nedeljo je v Valenciji končal svojo zadnjo dirko, ugasnil motor za vselej, a v srcih njegovih navijačev bo njegov motor brnel za vekomaj.

Tavullia je vasica na vrhu klanca, kjer je maksimalna dovoljena hitrost 46 km/h, kjer vsaka hiša nosi številko 46. Domača vas velikega Valea je že zdavnaj postalo romarsko središče vseh ljubiteljev motociklizma in bo prav gotovo to tudi ostalo še naprej, čeprav tega večnega navihanega mladeniča ne bomo več gledali na najpomembnejših svetovnih dirkah.

Valentino se v navijaška srca ni usedel samo zaradi svojih zmag in devetih naslovov svetovnega prvaka, ampak tudi s svojimi srčnimi proslavljanji zmag. Njegova zmagoslavja so bila res veličastna, zato so navijači že naredili video in izbrali 10 najboljših.