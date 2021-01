Pamet, pamet po športno

Rekreacija med koronavirusom. Jezersko. FOTO: Leon Vidic/Delo

Razbremenitev in adijo, stres

Sami svoj akumulator

Če hočemo, vedno najdemo čas

Z vadbo do povezav z drugimi ljudmi

Gibanje odganja bolezni

Ja, postali smo športniki. FOTO: Arhiv Polet

Tudi neutrudno srce potrebuje pomoč

Postajamo močnejši

Tudi pojemo lahko več

Biti vitek ni najpomembnejše

Včasih me prime, da bi telovadil, a ne za dolgo ... Kakorkoli že, tile nori časi, ko se ne počutimo ravno olimpijsko, a vemo, da bi morali zase nekaj storiti, so pri marsikom spodbudili željo, da bi se končno začel gibati, če ne že športati po rekreativno.Želje so včasih celo zelo močne, skoraj nas že spravijo v gibanje, potem pa ... ne storimo tistega zadnjega in najtežjega koraka.Potrebovali bi močno spodbudo, čarobno besedo, ki bi nam pomagala naprej. Pomagala, da bi se premaknili.Toda, če ni čarobne besede - je morda čarobna tabletka?Če bi nam nekdo ponudil takšno čarobno tabletko, s katero bi lahko pojedli več, in se ne zredil, zmanjšali stres in okrepili možgansko moč? Bi ga pogledali kot premaknjenega, ali bi mu verjeli?Najbrž prvo ... in bi se zmotili, stvari so namreč zelo preproste. Taki tabletki, s katero lahko naredimo vse in in še več, se reče : vadba.Tistega, ki je že skoraj začel vaditi, bo morda k odločilnemu koraku pripravilo nekaj podatkov o koristnosti spodobne telesne pripravljenosti, ki nam bodo lahko pomagali pri začetku; na začetku, za katerega vemo, da ni enostavno.Torej: o moči čudežne tabletke.Veliko dokazov je, da vadba lahko poveča sposobnost spominjanja in koncentracijo. Poveča se serotonin, nevrotransmitor v možganih, ki nam pomaga do boljše osredotočenosti in jasnosti naših misli.Prav tako je dokazano, da lahko telesna aktivnost pri starejših odraslih zmanjša upad sposobnosti razmišljanja.Vadba zmanjšuje stres in z njo si lahko pomagamo pri preprečevanju depresije in ob občutkih tesnobe. Redna vadba lahko zmanjša stresna hormona - to sta kortizol in adrenalin.Še en dokaz: ljudje, ki telovadijo le 20 minut na dan, tri dni v tednu, so manj utrujen in imajo na splošno več energije. Z gibanjem povečamo pretok krvi, kar pomeni, da kisik in hranila hitreje pridejo do celic; prav to nam daje energijo za vsakodnevna opravila.Sploh nam ni treba preživeti v telovadnici uro ali več na dan. V vsakdanjik lahko vključimo različna krajša pospešena gibanja. Sprehod, kratek kolesarski krog, 10 minut poskakujemo na mestu in vmes sem ter tja počepnemo, ali pa nekaj minut tekamo gor in dol po stopnicah. Takšna vadba po obrokih je lahko zelo koristna za zdravje, in skupno nam takih 60 minut na dan lahko pomaga tudi pri hujšanju - in ohranjanju primerne telesne mase.Morda na to niste pomislili, a telesna vadba lahko pomaga tudi pri krepitvi odnosov. Namesto, da bi šli na pico, pojdimo s prijatelji na sprehod. Če imamo podporo prijateljev, nam to poleg drugih lepih stvari pomaga tudi pri ohranjanju kondicije.Telesna vadba nam lahko priskoči na pomoč tudi pri preprečevanju ali upočasnjevanju številnih bolezni, pa tudi neprijetnih zdravstvenih stanj, ki nas včasih težijo. Če naštejemo ...• bolezni srca• možganska kap• visok krvni tlak• visok holesterol• diabetes tipa 2• artritis• osteoporoza (krhkost kosti)• izguba mišične maseZ vadbo krepimo srce in srčno-žilni sistem. Z več gibanja postane naš srčni utrip nižji. Že nekaj dni po začetku vadbe se telo začne prilagajati novim dražljajem, sprva težko dihanje postane lažje, naše telo čuti manj utrujenosti, bolečina in bolečina se občutno zmanjšata.Vadba bo izboljšala - tudi, če začenjamo iz nič - našo uspešnost pri atletskih naporih. Ko bomo nekaj tednov redno vadili, bo naše telo prebujeno, postali bomo močnejši in bolj vzdržljivi. Skratka, naše mišice bodo močnejše in prožnejše, izboljšala pa se bo tudi naša celotna zmogljivost, od glave do pet.Vemo, da mišice skurijo več kalorij kot pa maščobe, torej, če imamo več mišic, bo tudi naša presnova boljša. To pomeni, da lahko pojemo več, a ohranimo isto telesno maso. Seveda ne smemo, tudi če migamo, tlačiti vase vsega, kar nam pride pod roke, toda če redno vadimo, se bomo dobro odrezali v boju s slaščicami in pregrehami, ki jih zobamo pred televizijo.Ko začnemo telovaditi, naj ne bo naš edini cilj hujša nje. Seveda je vadba koristna sestavina v našem programu hujšanja, vendar so veliko bolj pomembne zdravstvene koristi vadbe - ne glede na to, ali shujšamo ali ne. Ni vse lepo tudi zdravo, in ni vse malo bolj zaobljeno nezdravo - včasih je celo obratno.Ne glede na to, ali številka na tehtnici izgublja moč ali ne, moramo vedeti, da naše telo tudi po tehtanju še vedno uživa koristi vadbe, in še celo bolj nabrito je, kot je čutiti: po vadbi smo psihično močnejši in miselno ostrejši, manj obremenjeni s težavami in na splošno bolj zdravi.Ja, postali smo športniki.***Osnovo za zapis smo povzpeli po ameriški spletni strani MedicineNet.