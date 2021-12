Večno vprašanje: kakšen je pravilen tekaški položaj

Pravilen položaj? Ni ga, pomaga pa uravnotežen, nadzorovan pristanek z nogo in hitrost koraka, primerna za razdaljo, ki jo je treba preteči, in dovolj moči v sredici in spodnjih okončinah.

Veste, o tem lahko gruntate do pomladi, a ta ne bo prinesla popolnega odgovora. Kljub vsemu si lahko najbolj pomagamo sami. Ne glede na starost, ljudje uživajo v teku. Ne le, ker taka vadba izboljšuje zdravje, ampak lahko zmanjša stres, pomaga izboljšati samopodobo, torej samozavest, in celo pomaga premagati depresijo.

Če opazujemo tekače, vidimo, da je načinov teka zelo veliko. Zdravniki in fizioterapevti se pogosto sprašujejo: »Katera je najboljša ali popolna oblika položaja našega telesa pri teku?«. Odgovora najbrž ni ... Tek je kompleksna zadeva, včasih si mislimo, da o njem vemo vse, a ta bo težka.

Ali veste, da pristajanje s sprednjim delom stopala najbrž zmanjša pogostost poškodb spodnjih okončin zaradi povečanega delovanja mišic ob pristanku? In da tek v naravi, a v primerjavi s tekalno stezo in pri teku z enakim tempom, ni ista stvar – na prostem bo tekač zaradi zračnega upora porabil več kalorij. Pa da ima povprečen moški v maščobi shranjene dovolj energije za neprekinjen tek, za kar tri dni.

Tek je skoraj za vse: najstarejši maratonec je bil star 101 leto, najmlajši pa je že pred svojim petim rojstnim dnem opravil 48 maratonov. Kar je idiotizem, a ne otrokov.

Tri ključna vprašanja glede teka

Čeprav je večina tekačev samoukov, se večini sčasoma postavi vprašanje, če tečejo prav, ali če bi lahko tekel pravilneje - navadno se to zgodi takrat, ko tekajoče začnejo pestiti poškodbe.

Če želimo teči ali spremeniti trenutno tehniko teka in s tem položaj telesa med tekom, bi si morali odgovoriti na naslednja vprašanja:

• Sem se z dosedanjim načinom teka izognil poškodbam?

• Kako hitro želim, ali moram teči?

• Kakšno razdaljo želim preteči?

Odgovori na ta vprašanja pomagajo ugotoviti, kako bo tekač sprožil tekaški korak in kako pristal.

Krajši teki in večje hitrosti zahtevajo hitrejši korak, agresiven zamah z roko, višji dvig nog in pristanek na prednjem delu stopala.

Tek na dolge razdalje zahteva večjo učinkovitost v tekaški tehniki, da ohranimo energijo, zato tekač naredi manj korakov, opravi manj agresiven zamah z rokami, ima krajši korak in pristane skoraj kjerkoli na stopalu (pristanek naj od sredine do prednjega dela stopala, tako se izognemo poškodbam spodnjih okončin).

Ne glede na razdaljo, ki jo je treba premagati, pomeni pravilen položaj pri teku uravnotežen, nadzorovan pristanek z nogo in hitrost koraka, ki se optimalno ujema z razdaljo, ki jo je treba premagati, potrebujemo dovolj moči v sredici in spodnjih okončin, da ta moč poganja telo naprej in se tako tekač izogne ​​poškodbam.

Šest točk oprijema

Ko ocenjujemo tekaško tehniko in položaj telesa pri teku, se osredotočimo na šest ključnih področij telesa.

Glava: pogled naj bo naravnost naprej in ne navzdol proti stopalom, nam pomaga v pravilno držo postaviti celotno hrbtenico

Ramena: naj bodo sproščena in ohranjamo jih v pravilni drži (biti morajo poravnana z ušesi, vendar med tekom ne smemo ne skomigniti z rameni

Roke: komolci morajo biti upognjeni pod kotom 90 stopinj, z rokami pa zamahujemo v ramenih v ravni liniji in jih ne križamo čez trup

Trup: stojte visoko in pokončno, to tekaču omogoča lažje dihanje. Ko poskušate hitro teči, bo rahel naklon naprej v pasu pomagal pri pravilni drži telesa za "sprint".

Noge: korak mora biti učinkovit za določeno obliko teka. Pravilen dvig nog v boku, uravnotežen pristanek in že so noge pod trupom.

Gležnji/stopala: mehko pristajanje z nogo ob tla bo pomagalo preprečiti poškodbe. Izkazalo pa se je, da pristanek na prednjem delu stopala zmanjša poškodbe spodnjih okončin - vendar se morajo noge navaditi na takšen način stika s tlemi, to pa zahteva nekaj časa in ob tem nas lahko tudi kaj boli.

In potem se vseeno poškodujemo ...

Poškodbe se seveda lahko vedno zgodijo in »tekači« si vedno najbolj želijo, da bi se čim prej vrnili k teku.Celo olj kot da bi poškodbo zagotovo popolnoma pozdravili.

Če se poškodujemo, poiščimo nasvet in zdravljenje pri fizioterapevtu, ki je specializiran za zdravljenje ortopedskih poškodb. Le licencirani zdravstveni delavci lahko pomagajo pri zdravljenju poškodbe in popravijo ali spremenijo položaj telesa poškodovanca.

Seveda lahko taka zdravljenja potekajo brez obiska zdravnika, vendar je nujno, preden greste k fizioterapevtu, preveriti njegove refererence,.

Za večino tekačev ni popolne tekaške tehnike in zapovedanega položaja telesa, vendar obstaja več ključnih področij telesa, ki jih je treba oceniti, in obstajajo vprašanja, na katera je treba odgovoriti, preden ugotovite, kako tečete..

Učinkovitostv teku iin ustrezna drža telesa lahko naredita tek bolj prijeten in pomagata preprečiti poškodbe.