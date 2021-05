Vožnja z avtobusom bolj zdrava od pešačenja na delo

Študija, izvedena na Japonskem, kaže, da je vožnja z avtobusom ali vlakom bolj zdrava od pešačenja na delo. Vozači namreč hodijo dlje do postaje kot pešci do delovnega mesta.»Uporabniki javnega prevoza imajo manjše možnosti za visok krvni pritisk in prekomerno težo. Poleg tega je pri njih manjša verjetnost, da obolijo za sladkorno boleznijo,« kažejo rezultati raziskave, ki jo je objavilo ameriško združenje American Heart Association.V primerjavi z vozniki avtomobilov imajo uporabniki prevoznih sredstev javnega prometa 44 odstotkov manj možnosti za prekomerno težo in 27 odstotkov manj možnosti za visok krvni pritisk. Možnosti, da obolijo za sladkorno boleznijo, pa so 34 odstotkov manjše. Zanimivo pa je, da imajo vozači boljše rezultate tudi od peščev in kolesarjev.Ena od možnih razlag za boljše zdravstveno stanje vozačev od pešcev je, da prvi hodijo dlje do postaje kot drugi na delo.»Če delavci za pešačenje ali kolesarjenje do delovnega mesta potrebujejo več kot 20 minut, je bolj verjetno, da bodo šli z avtomobilom ali javnim prevozom,« je povedal vodja raziskave, direktor centra za zdravstvene raziskave Moriguchi v Osaki.