Vrhunska atletinja Maja Mihalinec Zidar postavljena pred kuharski izziv

Tek ji že od malih nog predstavlja veliko strast, vendar kljub temu najde čas tudi za druge dejavnosti, kot je kuhanje, kjer se lahko prepusti domišljiji in preizkušanju novih okusov. Priljubljena kulinarična ustvarjalka Ana Žontar Kristanc ji je v drugem kuharskem izzivu Rio Mare predstavila novo jed, azijsko skledo s tunino Rio Mare Leggero. Je bila Maja nad njo navdušena? Glede na to, da je Majina najljubša jed pica in da se zelenjavi, razen brokoliju in cvetači, raje izogiba, je imela Ana kar zahtevno nalogo s pripravo recepta za Majo. Vrhunska slovenska atletinja, ki je poleti navduševala na olimpijskih igrah v Tokiu, se je morala v drugem kuharskem izzivu Rio Mare preizkusiti v pripravi azijske sklede z riževimi rezanci z brokolijem in tunino Rio Mare Leggero. Katero jed pa si Maja najraje pripravlja v dnevih, ko ima treninge in druge obveznosti? »Najraje si na različne načine pripravljam testenine z zelenjavo in tunino Rio Mare Leggero, ki me vedno dovolj nasitijo ter mi dajo vso potrebno moč in energijo za naporne treninge,« je med kuharskim izzivom Rio Mare povedala Maja. Tudi vi iščete ideje za hranljive in okusne obroke, ki so preprosti za pripravo? Preizkusite se v pripravi okusne azijske sklede z riževimi rezanci s sezamom in brokolijem s čilijem in tunino. Sestavine za azijsko skledo z riževimi rezanci s sezamom ter brokolijem s čilijem in tunino

FOTO: Rio Mare Sestavine za rezance: 60–70 gramov širokih riževih rezancev 2 žlici sezamovega olja 2–3 žlice sojine omake 2 žlici arašidovega masla 1 žlica medu Sestavine za brokoli: 6–8 brokolijevih cvetov 1–2 žlici čilijeve omake 2 žlici sezama Druge sestavine: 2–3 pločevinke tunine Rio Mare Leggero Droben šopek svežega drobnjaka ali zeleni deli dveh mladih čebulic 1/3 glavice hrustljave solate 1/4 glavice rdečega radiča – opcijsko

Postopek:

Brokoli kuhamo 8 minut v soljenem kropu, nato ga prestavimo v hladno vodo. Solato narežemo na manjše koščke in razporedimo po dnu sklede. Poskrbela bo za hrustljavost jedi. Rezance skuhamo po navodilih. V skledici zmešamo vse preostale sestavine za rezance in pripravljeno omako vmešamo k skuhanim rezancem. Rezance nekoliko popražimo, nato pa umaknemo. Kuhan brokoli zmešamo skupaj s čilijevo omako in sezamom. V skledo razporedimo brokoli, rezance in tunino ter po vrhu potresemo z drobno narezano mlado čebulico ali drobnjakom.

V zadnjem kuharskem izzivu Rio Mare se bo preizkusil Vasilij Žbogar

Ana Žontar Kristanc bo v zadnjem kuharskem izzivu Rio Mare v živo pred preizkušnjo postavila odličnega jadralca Vasilija Žbogarja. Za kuhinjskim pultom se bo moral izkazati pri pripravi nadevanih bučk s tunino Rio Mare Natura. Ne zamudite zadnjega kuharskega izziva Rio Mare v živo, ki bo potekal v sredo, 24. novembra, ob 19.00 na Facebook strani Anina kuhinja.

Okusna Tunina Rio Mare Leggero doda obroku piko na i!

Tunina Rio Mare Leggero je odlična zaveznica za vse, ki si želijo ostati v formi ter lahkotno popestriti obrok, ne da bi se odpovedali dobremu okusu. Je nežna in kompaktna ter vsebuje 60 % manj maščob v primerjavi z običajno tunino v oljčnem olju. Vsebuje veliko beljakovin, ki so ključne za rast in vzdrževanje mišične mase, bogata je z vitaminom B12, ki prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti, ter je odličen vir fosforja, ki igra pomembno vlogo pri upravljanju ravnovesja v živčnem sistemu. Premišljena izbira sestavin bo pripomogla k ustvarjanju barvitih in hranljivih obrokov, ki bodo pregnali željo po zimskem spanju in vas spodbudili k zasledovanju novih ciljev.

