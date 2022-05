Vse, kar morate vedeti o Giru v Sloveniji

Samo še nekaj dni nas loči do trenutka, ko bo skozi Posočje zapeljala karavana Gira d'Italia 2022. Pridite, 27. maja 2022, v dolino Soče in od blizu spremljajte in navijajte za najboljše kolesarje sveta.

Petkovo dogajanje se bo začelo s tekmo GIRO-E ob 13. uri. Tekma z električnimi kolesi, ki se odvija na skrajšani trasi klasičnega Gira, je zadnjih nekaj let predhodnica glavne tekme profesionalnih kolesarjev. Start 16. etape GIRO-E bo v Kobaridu na glavnem trgu, cilj pa v Santuario di Castelmonte. Letos je potrjenih kar 15 ekip, ki se jim bo pridružila tudi ekipa iz Slovenije.

Ob 15. uri bo sledilo glavno dogajanje s spremljanjem dela 19. etape Gira d’Italia po Sloveniji. Tik ob progi so predvidena tri večja prizorišča, kjer bo mogoče spremljati celoten potek tekme na velikih ekranih. V živo bo mogoče kolesarje najprej pozdraviti na Žagi, kjer bo trasa Gira vodila po cesti ob smaragdni reki Soče do največjega prizorišča v Kobaridu. Po atraktivnem vzponu iz vasi Idrsko na Kolovrat, bodo kolesarje navijači pozdravili še na Livku.

Prometne informacije na enem mestu

Organizatorji pričakujejo veliko število obiskovalcev, zato so za lažji dostop do slovenskega dela trase organizirani prevozi. Avtobusi bodo vozili po objavljenem voznem redu. Vozovnico za Livek si lahko zagotovite le v predprodaji. Prevoz Bovec – Penzion Boka in Z'Der – Kobarid nima rezervacije, vozovnico se kupi na licu mesta. Na dan dogodka bo v dolini spremenjen prometni režim s popolnimi zaporami, za obiskovalce so pripravljena dodatna parkirna mesta za avtomobile. Vse informacije s časovnico, lokacijami parkirišč in ostale aktualne prometne informacije najdete na spletni strani dogodka.

Ponudba bo na dan dogodka Soča Giro še bogatejša in raznovrstnejša

Ponudniki gostinskih storitev so že pred časom obogatili svojo ponudbo z Giro meniji, ki so jih oblikovali ravno za to priložnost.

Gostinska ponudba bo na dan dogodka na voljo na več lokacijah – v Kobaridu bodo poleg siceršnje ponudbe tudi stojnice s hrano, pijačo, lokalnimi pridelki in izdelki, turističnimi spominki in drugo lokalno ponudbo. Hrana in pijača bo na voljo čez cel dan v Kobaridu, pa tudi na Livku in Žagi.

Spominska majica Gira je na voljo v predprodaji v spletni prodajalni in na lokacijah Turistično informacijskih centrov v Kobaridu, Bovcu in Tolminu.

Kolesarski tekmi sledi zabava ...

Moderatorji dogodka bodo poskrbeli, da bo navijanje bučno ob najbolj pravem trenutku, da se slavje ne bi prehitro končalo, pa so organizatorji poskrbeli za različne glasbene okuse. S koncerti Zvite Feltne v Kobaridu, skupine Zmelkoow na Livku in Tanjo Žagar na Žagi namreč obljubljajo zabavo pozno v noč.

Jan Hirt, zmagovalec 16. etape. FOTO: Marco Alpozzi Afp

... in še več kolesarjenja!

Kolesarskega praznika pa ne bo konec že v petek. V soboto in nedeljo bodo na sporedu kolesarska amaterska tekma in družinski kolesarski izlet. Na voljo bodo vodeni ogledi Kobariškega muzeja ter muzejev na prostem Mengore, Kolovrat, Ravelnik. Če obiskovalcem ne bo uspelo enodnevnega obiska podaljšati v tem vikendu so vljudno vabljeni, da dolino Soče obiščejo v prihodnje.

Dolina Soče je ena redkih destinacij v Sloveniji in širše, ki ponuja kolesarske poti različnih težavnosti, kjer se po spustu športni navdušenci lahko ohladijo v smaragdni reki, idealen dan pa zaključijo z dobro hrano in pijačo in s tem dan vtisnejo med najlepše spomine.

