Yiannis Kouros, legenda ultrateka prihaja v Kranj

Organizatorjem je v Kranj uspelo privabiti najboljše tuje ultramaratonce, med njimi tudi legendo ultrateka Grka Yiannisa Kourosa (Bog, ki teče). SLO12RUN bo v nedeljo, 5. junija 2022, od 7. do 19. ure, v centru Kranja. Gre za vrhunsko tekaško prireditev (6 in 12 urni tek po središču Kranja), ki bo letos izvedena že petič.

Na listi prijavljenih so že tekači in tekačice iz 20 držav; med njimi je tudi legenda ultrateka Grk Yiannis Kouros, ki je še vedno lastnik večine rekordov v cestnih tekih (12h – 162,543 km; 24h – 290,221 km; 48h – 433,095 km; 6 dni – 1028,37 km; 100 milj – 11h 46 min 37s; 1000 km – 5 dni 20h 13 min 40s; 1000 milj – 10 dni 10h 30min 36s).

Kouros je postal pomemben, ko je leta 1984 v rekordnem času zmagal na Spartatlonu in na ultramaratonu od Sydneya do Melbourna leta 1985, v rekordnem času 5 dni, 5 ur, 7 minut in 6 sekund. Premagal je prejšnji rekord Cliffa Younga. Kouros je imel del svoje tekaške kariere avstralsko državljanstvo in je bil leta 2019 sprejet v Dvorano slavnih Avstralskega združenja ultra tekačev.

Kouros o skrivnosti svojega uspeha trdi: »Ko se drugi ljudje utrudijo, se ustavijo. Jaz ne. Svoje telo prevzamem z umom. Povem mu, da ni utrujeno in posluša.«

Kouros je napisal tudi več kot 1000 pesmi, nekatere so objavljene v njegovih knjigah. Leta 1991 je nastopil kot Pheidippides v filmu The Story of the Marathon: A Hero's Journey, ki opisuje zgodovino maratonskega teka.

Med ostalimi pomembnimi tujimi najboljšimi ultramaratonci velja izpostaviti: Poljakinjo Patrycjo Bereznowsko (svetovna rekorderka v teku na 48 ur (maj 2022), lastnica ženskega rekorda na Špartatlonu), Španca Ivana Penalba Lopeza, Finko Nooro Honkala; na štartu v Kranju pa bodo tudi vsi najboljši slovenski ultramaratonci in ultramaratonke (Nataša Robnik, državna rekorderka v teku na 12 ur (Kranj 2019), Mirko B. Miklič, Luka Videtič (nov državni rekorder v teku na 24 ur, april 2022), Domen Kozjek (zmagovalec SLO12RUN 2021) in drugi.

Tako kot lani bo tudi na tokratni tekmi prisoten Dušan Mravlje, ki je v času svojega športnega udejstvovanja dosegal vrhunske razdalje na ultratekmah ter tekel prav v času Yiannisa Kourosa. Omenimo samo nekaj rezultatov Dušana Mravljeta: 1. mesto: Trans America-4800 km, Sydney-Melbourne-1060 km, Evropski pokal v teku na 24 ur, Calagari-Sasary-256 km, zmagovalec na več kot 60-ih ultramaratonih po svetu, 2. mesto: Atene-Sparta 245 km, kar trikrat (3x), Colac, 6 dnevna dirka Avstralija, štirikrat (4x), Death Walley (220 km), 3. mesto Trans Australia (4360 km).

Letošnja tekma prinaša obilo novosti:

• tekma bo štela za državno prvenstvo v teku na 12 ur (prvič v Sloveniji);

• dva izjemna povezovalca: Marko Roblek in Niko Rakovec;

• tribuna za gledalce v štartno-ciljnem prostoru;

• most čez Tavčarjevo ulico za lažji prehod pešcev in kolesarjev;

• snemanje prireditve in spremljanje tekačev v živo (livestream);

• sejem športne opreme in športne prehrane, v soboto, 4.6.2022 in nedeljo, 5.6.2022;

• državno prvenstvo tekačev iz Bosne in Hercegovine v teku na 6 in 12 ur.

SLO12RUN je prvi cestni supermaraton, ki poteka v centru mesta, v Sloveniji in širše. Tekma je prejela tudi srebrno značko Mednarodne ultramaratonske asociacije (IAU, International Association of Ultrarunners), kar dokazuje, da je tekma vrhunsko organizirana in mednarodno priznana.

SLO12RUN organizira Atletski klub Ultramaraton Slovenija, v soorganizaciji Mestne občine Kranj in Zavoda za turizem in kulturo Kranj ter s podporo Atletske zveze Slovenije. Generalni pokrovitelj je Varuh zdravja Vzajemna.