Zakaj je buča dobra?

Za noč čarovnic iz buč delamo strašila, ampak zdaj je ta noč mimo in vprašali smo se zakaj bi lahko bila buča še dobra. Za bučno juho že vemo ...

Med vsemi simboli jeseni je zagotovo najbolj znana buča. Dostopnost tega živila v trgovinah je pravzaprav nedvoumen znak, da je prišla jesen, da so dnevi vse krajši in hladnejši.

Da, buče so v zadnjih letih postale zelo priljubljene. Tudi med vrtičkarji gojijo klasične kot tudi nove sorte, in ob tem je na mestu vprašanje, katere izmed njih so pravzaprav namenjene samo dekoraciji in s katerimi lahko obogatimo svoj jedilnik. Ampak, mi se bomo raje posvetili vprašanju, zakaj je buča sploh dobra.

Buča je vir številnih vitaminov in mineralov, ki so dobri za zdravje telesa. Torej, ko se bliža vrhunec sezone buč, je tukaj nekaj razlogov, zakaj bi jih morali vključiti v svojo prehrano.

Buče so odlične za hujšanje

Buče vsebujejo veliko vode in vlaknin, a malo kalorij. To pomeni, da se zaradi njih dlje počutimo siti, brez obremenitve želodca. Torej, če poskušate jesti zdravo in uravnoteženo prehrano, s ciljem, da se ne zredite, je vključitev bogate buče v prehrano odlična izbira. Ne redi in uživate je lahko v izobilju, tudi če ste na dieti.

Bogata je z magnezijem

Buča, še posebej njena semena, vsebujejo veliko magnezija. Ta mineral ima pomembno vlogo v različnih delih telesa. Ne samo da podpira delovanje mišic in živcev, ampak je nepogrešljiv tudi v procesih proizvodnje energije. Magnezij prav tako pomaga povečati gostoto kosti in lahko prepreči osteoporozo, stanje, ki prizadene ženske.

Pomaga telesu v boju proti okužbam

Če iščete preprost, a okusen način za krepitev imunskega sistema v sezoni gripe, je buča prava izbira. Poleg tega, da je buča bogata z vitaminom C, ki pomaga izboljšati delovanje imunskega sistema, je buča tudi bogat vir beta karotena, snovi, od katere telo proizvaja vitamin A. Ta vitamin pa ima tudi vlogo ključno vlogo pri krepitvi odpornosti telesa.

Dobra je za vid

Ker je buča, kot smo videli, odličen vir betakarotena, pozitivno vpliva tudi na zdravje oči. Vitamin A, ki ga proizvaja betakaroten, pomaga ohranjati površino očesa (roženice) vlažno in zdravo. Beta-karoten, ki ga najdemo tudi v drugih znanih živilih oranžne barve, kot sta korenje in sladki krompir, lahko izboljša nočni in periferni vid.

Zmanjšuje tveganje za nekatere bolezni

Buče so bogate z antioksidanti, molekulami, ki lahko nasprotujejo, upočasnijo ali nevtralizirajo nastajanje prostih radikalov. Dejstvo je, da antioksidanti, delno proizvedeni v našem telesu, delno zaužiti s hrano, podpirajo obrambni sistem, tako da lahko prepreči ali obrne oksidacijsko delovanje prostih radikalov in tako zmanjša tveganje za kronične bolezni, kot so rak in bolezni srca in ožilja.

Ohranja kožo zdravo

Buče so bogate s hranili za kožo, kot so vitamini A, C in E, ki skupaj igrajo pomembno vlogo pri zunanjem zdravju telesa. Naše telo vitamina C ne proizvaja naravno, zato je pomembno, da ga vnesemo s hrano, saj prispeva k nastajanju kolagena, ki ohranja kožo prožno in čvrsto, preprečuje nastanek modric in pospešuje celjenje ran. Vitamin E je odličen antioksidant in skupaj z vitaminom C pomaga zaščititi pred poškodbami sonca in onesnaženjem. Vitamin A ali betakaroten sodeluje tudi pri zaščiti kože pred sončnimi žarki in je učinkovit proti opeklinam ter tako ohranja kožo mlajšo.