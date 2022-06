Zelenjavna juha, ki se jo da pojesti

Kljub temu, da je letošnja pomlad že pošteno poletno obarvana in nam je že kar nekaj časa prav prijetno toplo, si bomo za današnji recept omislili staro dobro zelenjavno juho v kremni obliki ali bolje rečeno teksturi.

Poznam kar nekaj ljudi, ki običajne zelenjavne juhe ne konzumirajo, če pa je v kremni izvedbi, jim gre kar v slast. Če začnem že pri moji družini, najdem hitro tak primer.

Morda so tople juhe res bolj zimska domena in vendarle obstajajo posamezniki, ki jim brez juhe ni kosila ne glede na letni čas. Če smo športniki, pa nam dobra juhica sploh lahko prav pride po kakšnem treningu, da si na hitro opomoremo in nadomestimo nekaj z znojem izgubljene soli seveda pa tudi vitaminov in mineralov.

Zelenjavna juha je preprost in zdrav obrok glede izvedbe, počaka pa nas lahko tudi vnaprej pripravljena. Zraven si po možnosti omislite košček popečenega kruha s česnom.

Poletov recept: Zelenjavna juha. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za lonec zelenjavne juhe potrebujemo:

olje

1 velik por

3 korenje

​Šopek peteršilja s korenino

Pol cvetače

​Košček zelene

2 pesti zmrznjenega graha

2 bučki

1 koleraba

​Pest rdeče leče

​Sol, poper

2 žlici kisle smetane

Priprava zelenjavne juhe:

Na olju prepražimo očiščen in narezan por. Ostalo zelenjavo očistimo in narežemo na majhne koščke. Poru dodamo korenje, peteršiljevo korenino, zeleno in grah. Vse skupaj nekaj časa pražimo. Zalijemo s kozarcem in pol vode in dodamo preostalo zelenjavo ter oprano lečo. Vse skupaj kuhamo, da se zelenjava in leča dobro zmehčata. Po potrebi zalijemo še z malo vode, vendar pazimo, da juha ne bo preredka. Začinimo s soljo in poprom, nazadnje primešamo še kislo smetano. Lonec odstavimo in jo spasiramo s pomočjo paličnega mešalnika. Toplo postrežemo s popečenimi rezinami (kockami) kruha.