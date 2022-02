Zimske počitnice pri Županovi jami – Odkrij netopirsko skrivnost

Že kmalu po odkritju Županove jame v letu 1926 je v Josipu Permetu, odkritelju jame in vodji skupine raziskovalcev, vzniknila želja po ureditvi podzemne kraške lepotice za obiskovalce. Predvsem v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja je stekla vrsta ureditvenih del, ki jih danes lahko štejemo kot kulturno-zgodovinsko in tehniško dediščino naših krajev.

Ob odkrivanju jamskih rovov je bila vseskozi v ospredju želja najti povezavo med že dobro znano Ledenico in novo odkritimi predeli. Nekega julijskega dne v letu 1926 so raziskovalci v Vstopni, danes Permetovi dvorani, občutili svež zrak iz vzhoda, iz smeri Ledenice, kajti tisti dan je pihal vzhodni veter.

Prepih v podzemlju jamarjem navadno razkrije možnost najdbe novih predelov, zato so se raziskovalci lotili preizkusa z dimom – s kurjenjem ognja v Ledenici se je dim pokazal v Permetovi dvorani in s tem so potrdili povezavo.

Obisk Županove jame med počitnicami

Zaviti jamski rovi so pravi labirint in nagajivi netopirček Branko ima tu svoje podzemno igrišče. V času zimskih počitnic bomo z otroci iskali naloge, ki jih je Branko skril po dvoranah Županove jame, še preden se je odpravil na zimski počitek.

Morda pa že čuti prihajanje pomladi in z enim ušesom sliši prihajajoče otroke? Podaj se skozi Županovo jamo z igro Odkrij netopirsko skrivnost!

Počitniški termini:

med 21. in 25.2. v času zimskih počitnic vsak dan ob 11.00.

V popoldanskih urah in za vikend tudi po dogovoru. Trajanje ogleda jame skupaj z animacijo je približno 90 minut. Ogledi v času zimskega netopirskega spanja potekajo s svetilkami. Možna je izposoja svetilk. Za ogled jame so potrebni pohodni čevlji in topla oblačila. Program je najbolj ustrezen za otroke med 5 in 12 let v spremstvu staršev.

Preko jame vodi precej stopnic, zato otroci mlajši od petih let potrebujejo pomoč staršev. V soboto in nedeljo redni termini ogleda jame za odrasle ob 15.00.