Zmagovalca Slovenskega 12- urnega teka sta Nataša Robnik in Domen Kozjek

Ob 7. uri zjutraj se je začela preizkušnja na 12 ur teka po ulicah Kranja, ob 13. uri pa 6- urna različica. Tekli so po krožni, asfaltirani trasi, dolgi 1.292 metrov, ki ima mednarodni certifikat.Slovenski 12-urni tek je edini ultramaraton, ki poteka v centru mesta, v Sloveniji in širše. Štartalo je skoraj 100 tekačev, od tega je bilo več kot 60 tekačev na 12 ur.Organizator Slovenskega 12-urnega teka je Atletski klub Ultramaraton Slovenija, soorganizator pa Zavod za turizem in kulturo Kranj. Podporniki prireditve so Mestna občina Kranj in Atletska zveza Slovenije.Zmagovalec Slovenskega 12-urnega teka je, ki je pretekel 101 krog, kar pomeni 131,492 kilometrov; med ženskami je ponovno slavila(zmagovalka Slovenskega 12-urnega teka že leta 2019), s 95 krogi oz. 122,74 kilometri. Domen Kozjek se je prvič udeležil Slovenskega 12-urnega teka, prihodnji mesec pa se ponovno podaja v Grčijo, na sloviti Špartalon. Drugo mesto med moškimi je zasedel(129,5 kilometrov), tretje mesto pa(127,616 kilometrov). Med moškimi je potekal hud boj za zmagovalni oder, medtem ko med ženskami Nataša Robnik ni imela prehudega boja. Drugo mesto je zasedla(89 krogov, 116,088 km), tretje pa(87 krogov, 113,204 km, Hrvaška).Na 6-urnem teku je med moškimi slavil(71,360 km,55 krogov), na drugem mestu je bil(65,6 km, 50 krogov), na tretjem pa(64,408 km, 49 krogov). Med ženskami je bila zmagovalka na 6 ur Hrvatica(65,892 km, 51 krogov), drugo mesto je zasedla(63,216 km, 48 krogov), tretja pa je bila Italijanka(62,016 km, 48 krogov).Zmagovalcem na 12 ur sta pokale in nagrade podelila predsednik Atletske zveze Slovenije,in podžupan Kranja,. Kot darilo mesta Kranja sta prejela tudi cilinder in damski klobuk. Zmagovalcem na 6 ur sta pokale in nagrade podelila organizatorja,inNajstarejši tekmovalec, ki se je podal na 12-urno preizkušnjo šteje blizu 80 let, najmlajši pa rosnih 20. Udeležba je bila tudi mednarodna, saj so prišli tekači iz sedmih držav: Italija, Madžarska, Avstrija, San Marino, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora.V okviru tekaške prireditve Slovenski 12-urni tek je v soboto, 21.8.2021 potekal pogovorni večer: Slovenski 12-urni tek kot znanilec novega ultraškega booma. Govora je bilo o teku, ultramaratonu, izzivih, državnem prvenstvu na 12 ur, slovenskih in tujih ultramaratoncih, tekmovanjih doma in v tujini, podpori Mestne občine Kranj športu. Pogovor je moderiral(znani bosonogi maratonec in največji poznavalec teka pri nas), gostje pa so bili:(vsi priznani slovenski ultramaratonci), Jani Černe, podžupan Mestne občine Kranj,(predstavnik Atletske zveze Slovenije), Maja Rigač in Klemen Boštar (organizatorja Slovenskega 12-urnega teka),(predstavnik bosanskih ultramaratoncev, BURT in organizator maratonov in ultra tekem v BIH) ter(vodja hrvaške reprezentance).Mesto Kranj in Atletska zveza Slovenije s ponosom podpirata tek, ultramaraton in prireditev Slovenski 12-urni tek. Vsi si želijo, da bi dogodek postal tradicionalen ter v naslednjem letu štel za državno prvenstvo na 12 ur teka. Glede na številne pohvale z vseh strani, tekačev, spremljevalcev, gledalcev, Atletske zveze Slovenije, Mestne občine Kranj, si organizatorji v naslednjem letu obetajo še odmevnejšo in številčnejšo prireditev.Zahvala vsem številnih prostovoljcev, ki so sodelovali pri organizaciji Slovenskega 12-urnega teka in opravili vrhunsko delo, saj so delali z dušo in srcem.Spletna stran: https://slo12.run (kjer so objavljene fotografije z dogodka in videoposnetki z izjavami organizatorja, predsednika AZS, podžupana Kranja in vseh 4 zmagovalcev).Facebook: Slovenian12HourRun