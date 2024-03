Finančno vodenje podjetij skozi oči strokovnjaka

To je še posebej zahtevno v družinskem podjetju, kjer so poslovni odnosi prepleteni z družinskimi. Predaja podjetja mlajšim generacijam je lahko zelo zapletena zgodba, saj je prevzem podjetja ena najbolj stresnih stvari v družini.

Lahko pa nastane lepa zgodba o uspehu, ki jih je tudi pri nas kar nekaj. Udeležite se 17. PFS, ki ga 19. junija organizirata medijska hiša Delo in inštitut za poslovne finance Smartfin, kjer bodo predstavniki najuspoešnejših družinskih podjetij predstavili svoje dobre poslovnofinančne prakse (DPFP) in izkušnje, ki so jih imeli pri prenosu poslovodenja na mlajše generacije.

Kot je v intervjuju povedal dr. Jožko Peterlin, programski vodja 17. Poslovno-finančnega sejma, je »bilance vedno mogoče popravljati za nazaj in v vseh (revidiranih) verzijah so v redu, bančni izpisek pa je dokončen in samo eden«.

Banke naklonjene posojanju in ne investiranju

Glede sprememb v poslovnih financah Peterlin poudarja, da se prioritete spreminjajo glede na razmere na finančnem trgu. Omenja tudi, da so banke zdaj bolj naklonjene posojanju kot investiranju.

Finančne spremembe v podjetništvu so odraz hitrosti odziva na spremembe, kar vključuje tudi prilagajanje cenam in izkoristek priložnosti.

Kaj je bolje računovodski servis ali finančnik?

Peterlin opozarja, da računovodski servisi ne vodijo financ, temveč beležijo preteklost. Poudarja tudi pomembnost razumevanja finančnih odločitev za prihodnost podjetja.

Glede načina razmišljanja mlajših generacij podjetnikov opaža, da vidijo podjetja kot bankomate in so bolj špekulativni. Vendar pa je po njegovem mnenju pošteno poslovodenje še vedno prevladujoče.

Odgovornost direktorjev v podjetjih je izpostavljena kot ključna, saj so odgovorni za finančno stabilnost podjetja in se morajo zavedati svoje odgovornosti.

Kot je še pojasnil Peterlin v intervjuju, finančni direktor ni nujen v vsakem podjetju, vendar je ključno razumeti finančne procese in izogibati se finančnim težavam.

Dr. Jožko Peterlin je izkušeni poslovni finančnik z dolgoletno prakso na področju vodenja in nadzora poslovnih financ. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Kako zagotoviti plačilno sposobnost podjetja?

Ohranjanje in izboljševanje bonitete podjetja je ključno za zagotavljanje plačilne sposobnosti. Pri tem je pomembno razumevanje denarnih tokov in finančnih posledic poslovnih odločitev.

Denarni tok ostaja ključen za uspeh podjetja, saj omogoča plačilno sposobnost. Peterlin spodbuja podjetnike, naj se udeležijo 17. Poslovno-finančnega sejma, kjer bodo pridobili dragocene informacije in nasvete za vodenje financ v svojih podjetjih.