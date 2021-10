Golf, ki ga je zajela nogometna strast

Za zibelki slovenskega footgolfa veljata Ptuj in Bovec, potem ko je beseda dala besedo med številnimi razpravami na Sporto konferenci 2015 v Portorožu. Matija Brodnjak, ki se že vrsto let poklicno ukvarja s športnim turizmom, je nagovoril nekdanjega slovenskega reprezentanta Mateja Mavriča Rožiča, da bi bilo dobro na sončni strani Alp uveljaviti malo znani športni hibrid, ki bi utegnil pritegniti množice. »Ideja je bila všeč tudi Roniju Dovžaku, Marku Kremžarju in celo boksarskemu šampionu Dejanu Zavcu. Na Ptuju smo projekt predstavili lastnikom igrišča za golf, novo igro smo dojeli kot dopolnilno dejavnost golfu. Našli smo skupni jezik, ustanovili smo Footgolf klub Ptuj in začeli delati. V Bovcu je voz potegnil Alek­sander Kravanja, ki je bil tudi prvi predsednik Footgolf zveze Slovenije (FZS), s somišljeniki je ustanovil FK Posočje,« je ustanovno zasedbo s štajersko-primorskim pečatom predstavil Brodnjak, najtesnejši sodelavec Damjana Turka, sedanjega predsednika FZS.

Meteorski vzpon v štirih letih

Po dveh letih oranja ledine so ustanovili krovno panožno organizacijo in organizirali premierno tekmovanje v slovenski ligi, leta 2017 so v Bovcu že gostili tudi prvi evropski turnir. »Danes deluje šest klubov, ob Ptuju in Posočju še Pomurje iz Radencev, Olimpija Ljubljana ter Obala iz Pirana. Na voljo imamo igrišči z 18 luknjami na Ptuju in v Bovcu, z devetimi pa v Radencih, ljubljanskih Stanežičah in Olimju. Močno si želimo, da bi že v kratkem footgolf lahko igrali tudi na igriščih na Brdu pri Kranju in v Lipici. Zavedamo se, da moramo največ storiti pri promociji tega športa, privabiti čim več mladih, toda to nam ne bo uspelo brez ustrezne infrastrukture po vsej državi,« načrte razkriva naš sogovornik, ki je bil pred štirimi leti tudi prvi državni prvak v foot­golfu. Aktualna državna prvaka sta Nika Gerbec in Gaj Rosič iz GK Posočje.

Prav med nogometaši najdemo največ novih privržencev footgolfa. Brodnjak je pred šestimi leti med drugimi k igranju povabil Iana Emeršiča, ki je svoj čas profesionalno igral nogomet v 1. slovenski ligi (Drava, Aluminij, Dravinja, Triglav) in v jeseni kariere tudi v nižje rangiranih klubih v Avstriji. Zdaj je kapetan reprezentance Slovenije, ki je navdušila z 10. mestom na evropskem prvenstvu v footgolfu na Madžarskem, kjer je sodelovalo 16 ekip.

»Z Matijo sva odigrala nekaj lukenj na Ptuju in igra me je takoj pritegnila. Zato sem povabil še svoje nogometne prijatelje in z leti se nas je na­bralo kar spodobno število. Zdaj FK Ptuj šteje čez sto članov,« ponosno pove eden najvidnejših pionirjev nove igre pri nas, ki ob novi športni ljubezni in službenih obveznostih najde čas tudi za treniranje kadetov v domačem nogometnem drugoligašu Dravi.

Nabiranje izkušenj in še več igrišč

»V footgolfu si želimo še boljših razmer za vadbo in napredovanje. Doslej smo že kar lepo napredovali, toda če bomo hoteli biti še bolj konkurenčni na mednarodni sceni, bomo morali še več in bolje trenirati. Seveda ne gre čez noč, a z vztrajnostjo in pravim pristopom bomo naredili veliko. Že na EP na Madžarskem bi bili lahko boljši. Od uvrstitve v četrtfinale nas je denimo ločil le en udarec v dvoboju z Norveško. Naj povem, da nas je v prvem dvoboju premagala le velesila Anglija, ki je svetovni in evropski prvak. Za povrhu imajo na Otoku več igrišč za footgolf kot mi igralcev. Potem smo igra­li neodločeno s Švedsko in Norveško, v končnici prvenstva smo premagali Španijo in Irsko ter izgubili z Luksemburgom šele po dodatnem razigravanju. Za večino igralcev je bil to prvi nastop na velikem tekmovanju, prav tako niso imeli izkušenj v disciplini match-play, ki zahteva malo drugačen pristop kot igra posameznikov,« dosežek izbrane vrste opiše 35-letni Emeršič, ki bo lahko še dobro desetletje igral v članski vrsti, starost 46 let namreč v footgolfu pri moških predstavlja mejnik za prestop med seniorje.

»Uživam v tem športu, zato tudi vabim nogometaše, ki končujejo kariero na velikih igriščih, da se nam pridružijo. Res so prijetna naša druženja v prelepi naravi in igri, pri kateri se le stežka poškoduješ. Seveda pa v tekmovalnem smislu zahteva resen pristop, osredotočenost, natančnost in dober ekipni duh,« na foot­golf vabi kapetan slovenske reprezentance Ian Emeršič, ki s kolegi že po­gleduje proti svetovnemu prvenstvu 2022, ki ga bo gostil Orlando na Floridi.

Kot da dosežeš gol

Pri footgolfu igralci uporabljajo nogometno žogo številka 5 namesto žogice za golf. Žogo se udari z nogo proti luknji, ki ima premer dobrih 50 cm. Igralec, ki konča igro z najmanj streli, zmaga. Najpogosteje se igra na igriščih za golf, čeprav imajo ponekod v tujini tudi posebej zgrajena igrišča za footgolf. Prvi udarec je treba igrati iz udarjališča (t. i. tee box), če hočete zadeti luknjo, pa se morate izogniti oviram, kot so voda, bunker (peščena ovira), drevesa in hribom.

Ker nogometne žoge ne moramo udariti tako daleč kot žogice z golfsko palico, so luknje krajše od lukenj za golf. Na razdalji luknje za golf sta v povprečju dve za footgolf. Par footgolfske luknje je od tri do pet udarcev. Igralci imajo obute nogometne čevlje za umet­no travo, oblečejo pa kratke hlače in polo majico. Kodeks obnašanja je prekopiran iz golfskih pravil, s tem da je footgolfistom v glavnem oproščeno glasnejše proslavljanje natančnih udarcev, pač v slogu pro­slavljanja zadetkov v nogometu.