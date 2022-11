Adria Dom zmagovalec razpisa za najboljši digitalni projekt

»Zeleni prehod in digitalizacijo, torej dvojni prehod smo tudi na GZS opredelili kot največjo prioriteto, ker je to odgovor na negotove okoliščine, kakršnim smo priča danes, in način za dvig dodane vrednosti« je v uvodnem nagovoru na konferenci GoDigital danes na Brdu pri Kranju poudarila Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko. Pete največje in neodvisne poslovne konference na področju digitalizacije v Sloveniji, ki jo organizirajo Združenje za Informatiko in telekomunikacije pri GZS, v sodelovanju z IKT Horizontalno mrežo in DIH Slovenije, se je udeležilo več kot 300 predstavnikov gospodarstva, ministrstev, raziskovalnih institucij in študentov.

Organizatorji konference so letos prvič izvedli razpis za nagrado za najboljši digitalni projekt v Sloveniji. Prejeli so 17 prijav in komisija je izbrala tri finaliste: LED LUKS, proizvajalec svetil, je razvil interaktivni 3D konfigurator, ki je nameščen na njihovi spletni strani in omogoča prijazno in enostavno uporabniško izkušnjo; SRC Infonet je komisijo prepričalo s projektom Elektronski temperaturno-terapevtski list za klinično obravnavo pacienta, ki je bil uveden v bolnišnici Topolšica; Adria Dom pa s projektom Sprotno usmerjanje delavcev na montažni liniji s kombinacijo digitalnega dvojčka in umetne inteligence. Zmagovalec je podjetje Adria Dom s sistemom, ki na podlagi analiz natančno ugotovi, koliko časa so trajale določene operacije, kateri delavci so jih izvajali, natančno zasedenost posameznih delavcev, podatke o manjkajočem materialu in nepopolnih tehničnih risbah, poročila o odpravljenih ter neodpravljenih napakah in zastojih. S tem so učinkovitost proizvodnega sistema v zadnjih dveh letih povečali za 30 odstotkov. »Z vključevanjem ljudi smo dvigovali tudi njihovo zavzetost in odpornost na spremembe. Vitka kultura, ki je pogoj za uspešno implementacijo digitalizacije, je naša najpomembnejša konkurenčna prednost, ki se konkretno odraža v finančnih rezultatih podjetja, še posebej v dodani vrednosti na zaposlenega, ki je glede na našo dejavnost enkrat višja,« je izpostavila direktorica Adria Doma Marta Kelvišar.

Komisija je podelila tudi posebne nagrade. Eles je prejel nagrado za inovativnost na področju celovite prenove poslovnih procesov, Mega M za inovativnost na področju trajnostne mobilnosti, Optifarm za inovacije na področju povezljivosti podatkov.