Bolezni srca in ožilja – še vedno glavni vzrok smrti v Sloveniji

Zdravstvena statistika neizprosno kaže, da so bolezni srca in ožilja v zadnjih dvajsetih letih žal še vedno glavni vzrok smrti v Sloveniji. Že v obdobju 2000–2014 je delež teh bolezni kot vzrok smrti nenehno naraščal, saj je bil še leta 2000 na tretjem, leta 2014 pa že na prvem mestu. Tudi po letu 2014 se položaj ni bistveno izboljšal.



Dolgoletno zelo slabo stanje zdravljenja bolezni srca in ožilja žal ni spodbudilo ključnih deležnikov zdravstvenega varstva – seveda poleg samih pacientov z njihovim načinom življenja in vsemi stresi zadnjih tridesetih let – k vzpostavitvi zadostnih organizacijskih, kadrovskih (zdravniki specialisti, kardiologi in kardiokirurgi) in predvsem finančnih razmer za bistvene premike