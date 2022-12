Borut Jamnik (končno) v SID banko

»Nadzorni svet SID banke je na svoji 240. seji dne 23. 12. 2022 odločal o imenovanju tretjega člana uprave SID banke. Za petletno obdobje je bil imenovan Borut Jamnik, ki bo svojo funkcijo nastopil po pridobitvi dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave SID banke. Razdelitev funkcij in pristojnosti v upravi banke bo opredeljena do nastopa mandata izbranega kandidata,« so sporočili iz SID banke. Jamnik je tretnuno predsednik uprave Modre Zavaroalnice. Kadrovanje smo julija napovedali v članku: Borut Jamnik iz ozadja v ospredje

SID banka bo drugačna

V vladi, je slišati, si želijo »razširiti poslanstvo« SID banke. Eden od razlogov naj bi bilo po neuradnih informacijah tudi dejstvo, da v slovenski lasti ni več nobene pomembnejše banke, kar naj bi bilo po besedah sogovornikov pomembno »zaradi izkušenj iz finančne krize v letih 2008–2011, ko so slovenske banke, v nasprotju s tujimi, delovale proticiklično«.

SID je po ustanovitvi leta 1992, ko se je ukvarjala le z zavarovanjem in financiranjem izvoza, s preoblikovanjem leta 2006 ter pridobitvijo licence Banke Slovenije za opravljanje bančnih poslov in drugih finančnih storitev postala banka. Njena bilančna vsota presega 2,8 milijarde evrov, njena edina delničarka pa je slovenska država.

Časnik Finance je na podlagi dostopnih podatkov iz letnih poročil izračunal, da imajo zaposleni v SID banki najvišjo povprečno plačo, višjo kot v Banki Slovenije, in sicer 3829 evrov bruto.

Predsednik uprave pa je glede na zadnje podatke, objavljene na njeni spletni strani, letos prejemal na mesec več kot 20.500 evrov bruto.