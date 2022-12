Nekdanji predsednik republike Borut Pahor bo sodeloval s SBC

Joc Pečečnik, predsednik kluba SBC, je nekdanjemu predsedniku Borutu Pahorju predal zlati ključ in napovedal sodelovanje s klubom. S tem simbolnim dejanjem se želita predsednik SBC in klub Pahorju zahvaliti za njegovo povezovalnost in naklonjenost podjetnikom v času dveh mandatov na mestu predsednika republike.

Klub s predajo zlatega ključa s Pahorjem kot osebo z bogatimi izkušnjami in povezami vzpostavlja partnerstvo in sodelovalen odnos za prihodnje obdobje. Nekdanji predsednik Borut Pahor je v kratkem nagovoru povzel svoje desetletno predsedovanje, kot vrhunec pa navedel spravo z Italijo. »Konec predsednikovanja pomeni tudi konec 32-letne notranjepolitične kariere,« je dejal.

Zdaj, ko dela iz pisarne nekdanjega predsednika, ima več časa za refleksijo in razmislek. Na voljo je podjetnikom za pomoč pri odpravljanju težav, pri tem je izpostavil predvsem svoja mednarodna poznanstva.

Pahor je s svojim delom na položaju predsednika države zadovoljen. »Če in kolikor me bo kdor koli potreboval, misleč, da mu lahko kakor koli pomagam, potem sem seveda - zlasti zdaj, ko do nadaljnjega delam v svoji prehodni pisarni - pripravljen pomagati,« je dejal po poročanju STA.

Na vprašanje, ali to vključuje tudi slovenske gospodarstvenike, je odgovoril z »morda«. »Bomo videli; tukaj se pustim presenetiti. Sem pa povedal gospodu Pečečniku in ostalim, s katerimi sem se v zadnjem času slišal, da v kolikor menijo, da bi jim lahko moje znanje, vedenje ali poznanstva prav prišla, sem na razpolago,« je dejal.