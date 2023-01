Človek, ki je legaliziral piratstvo

V nadaljevanju preberite:

Devetintridesetletni Daniel Ek, ki je bil leta 2017 razglašen za najvplivnejšo osebo v glasbeni industriji, lani pa se je uvrstil na četrto mesto Billboardove lestvice, svojega premoženja ni ustvaril s Spotifyem, katerega ustanovitelj in direktor je. Potem ko je predčasno opustil študij inženirstva in imel nekaj vodilnih vlog v podjetjih Tradera (ki ga je kasneje prevzel eBay) in Stardoll, je postal finančno neodvisen z ustanovitvijo Advertiga, podjetja za spletno oglaševanje, ki ga je leta 2006 prodal TradeDoublerju.