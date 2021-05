Dallas mrknil, Luka Dončić pa je jezikal

Goran Dragiić je bil od Jimmyju Buttlerju drugi strelec Miamija. FOTO: Jacob Kupferman/AFP

Antetokounmpo zasenčil Duranta

Kevin Durant in Giannis Antetokounmpo (desno) sta urpizorila strelski dvoboj za sladokusce, uspešnejši pa je bil grški Nigerijec. FOTO: Stacy Revere/AFP

Izidi, NBA

Dallasu v NBA ne gre od rok proti slabšim moštvom. V zadnjih dveh tednih so teksaški košarkarji še tretjič izgubili proti Sacramentu – 99:111. Hkrati je bil s 30 točkami prvi streleczaradi dolgega jezika, ko je bil dvoboj že odločen, izključen že petnajstič v sezoni. Naslednji »rdeči karton« bo pomenil kazenski počitek ene tekme.»Nisem bil zgled za igralce. Prevzemam odgovornost. Opravičil sem se za obe tehnični napaki. Zdaj ni čas za pogled nazaj, pred nami so namreč novi izzivi do konca rednega dela,« se je posul s pepelom še drugi jezni in izključen Dallasov mož, trener, ki je dal počitekinSacramento je ujel ritem in preseneča iz tekme v tekmo. V petek je ob vrnitvi šokiralpremagal LA Lakers, toda še v petnajsti zaporedni sezoni bo Sacramento ostal brez napredovanja v končnico.Zadnjič je v končnici igral leta 2006. To je najdaljše obdobje med vsemi moštvi v NBA.Miami je v gosteh s 121:111 premagal Charlotte in se prebil na šesto mesto vzhoda. Sedem tekem do konca rednega dela ima na šestem mestu pred Bostonom celo tekmo prednosti. Šesti se neposredno uvrsti v končnico, medtem ko morajo ekipe od sedmega do desetega mesta v dodatne kvalifikacije.»Seveda si želimo uvrstitve v končnico brez dodatnih tekem. Zato se moramo trdo boriti na vsaki preostali tekmi, priprave na takšne tekme so preprosto drugačne,« je povedal Dragić.Zelo napet je bil dvoboj z vrha vzhodne konference. Milwaukee je premagal Brooklyn s 117:114.je dosegel kar 49 točk, zadel je 21 od 36 metov iz igre. Pri poražencih je blestelz 42 točkami. Zadel je sedem trojk, a zgrešil poskus z desetih metrov ob zvoku sirene za podaljšek.ni imel strelskega večera (met iz igre 21:8),pa je izpustil že 14. zaporedno tekmo.99:111 (30 – met iz igre 22:11, za tri 7:1, prosti meti 8:7, po 6 skokov in podaj v 36 minutah, Brunson 17, Powell 13, Richardson 11, Marjanović 8, Burke 7, Kleber 5, Melli 4, Finney Smith 3, Cauley Stein 1; Hield 27, Bagley 23, Holmes 17, Wright 14, Haliburton 11, Jones 9, Davis 8, J. James 2).111:121 (Washington 21, Bridges 15, Ball in Rozier po 14, McDaniels 12, Monk 11, Graham 9, Biyombo 7, Cary 4, Zeller in Wanamaker po 2; Adebayo 20 in 10 podaj, Nunn 19,18 – met iz igre 18:7, Butler 18, Dedmon 14, Robinson 10, Ariza 9, Strus 7, Iguodala in Vincent po 3).Milwaukee : Brooklyn 117:114Boston : Portland 119:129Houston : New York 97:122Oklahoma : Phoenix 120:123San Antonio : Philadelphia 111:113 po podaljškuLA Lakers : Toronto 114:121