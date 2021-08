Digitalno opismenjevanje tudi na kolesih

Potujoča mobilna učilnica je prva te vrste pri nas.

Prvi, ki so se seznanjali z uporabo sodobnih tehnologij prek mobilne enote, so bili stanovalci doma starejših v Bokalcih.

Po podatkih evropske komisije le nekaj več kot polovica prebivalcev Slovenije med 17 in 74. letom pozna vsaj osnovne digitalne veščine. Zato je Simbioza nekaj izjemnega. Gre za pionirsko pobudo, ki že desetletje krepi digitalne veščine naših ranljivih skupin z medgeneracijskim sodelovanjem.

Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo

Zaostajanje na področju digitalne pismenosti

V Domu starejših občanov Vič-Rudnik, v enoti Bokalce, so predstavili potujočo mobilno učilnico socialnega podjetja Simbioza Genesis, s katero bodo ranljivim skupinam na podeželju – tudi starejšim – omogočili učenje uporabe računalnika in pametnih telefonov. Tovrstno digitalno opismenjevanje je podprlo podjetje Google oziroma njegova filantropska organizacija Google.org.Na odprtju predelanega kombija, v katerem so vgrajeni računalniki in druga informacijsko-komunikacijska tehnologija, so predstavniki Simbioze izpeljali že prvo delavnico na terenu s stanovalci doma starejših na Bokalcih. »Zadovoljna sem, da je družba prepoznala potrebo starejših po digitalnem opismenjevanju,« je dejala, direktorica doma starejših v Bokalcih, in poudarila, da so bila ta znanja še kako pomembna in nujna v domovih za starejše v času epidemije.Predsednik državepa je rekel, da je odprtje mobilne enote za digitalno opismenjevanje morda prelomni dogodek: »Gre za akcijo, ki ni plemenita zato, ker se med generacijami prenašajo neke veščine, ampak zato, ker je digitalno opismenjevanje življenjsko potreben ukrep. Epidemija je to pokazala.« Dejal je, da digitalna pismenost v času epidemije v novem svetu tehnologij premaga tudi osamljenost.Podjetje Simbioza, ki bo z mobilno enoto odšlo k starejšim in jih digitalno opismenjevalo tudi v odročnih krajih, pa ni novinec na tem področju. »Medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje je naša zgodba – zgodba Simbioze Genesis, socialnega podjetja, ki se je začela leta 2011,« je pojasnila, soustanoviteljica Simbioze. V desetih letih delovanja so z medgeneracijskim sodelovanjem povezali več kot 150.000 ljudi. Zadovoljni so, da jih je podprla tudi organizacija Google.org, ki je s tem prepoznala pomen medgeneracijskega sodelovanja in razvoja digitalne pismenosti pri starejših.»Izjemno smo ponosni, da je Simbioza prva organizacija v Sloveniji, ki je prejela takšno podporo,« je povedala Ana Pleško. S projektom Simbioza Mobiln@, ki je eden od treh delov projekta S spletom naproti letom, bodo digitalno opismenjevali ne le starejše nad 65 let, ampak starejše odrasle nad 50 let, ki so iskalci zaposlitve ali zaposleni, ki nimajo dostopa do možnosti učenja in razvoja. Z mobilno enoto oziroma učilnico na kolesih bodo dosegli tiste starejše, ki običajno ne morejo zlahka dostopati do nosilcev znanja in izobraževalnih virov.Podjetje Google bo letos v Sloveniji zagotovilo tri projekte v skupni vrednosti dveh milijonov evrov, je povedala, vodja marketinga pri Googlu Adriaticu. Dva sta povezana z zagotavljanjem digitalnih znanj in orodij za mala in srednja podjetja.Posebej pomemben projekt pa je opolnomočenje starejših oziroma projekt Simbioze, saj podatki kažejo, da je v starostni skupini od 65 do 74 let kar 44 odstotkov takih, ki še niso uporabljali spleta.Na zaostajanje Slovenije na področju digitalne pismenosti je opozoril tudi, minister za digitalno preobrazbo: »Po podatkih evropske komisije le nekaj več kot polovica prebivalcev Slovenije med 17. in 74. letom pozna vsaj osnovne digitalne veščine. Zato je Simbioza nekaj izjemnega. Gre za pionirsko pobudo, ki že desetletje krepi digitalne veščine naših ranljivih skupin z medgeneracijskim sodelovanjem.«Poudaril je še, da je tudi njegova prioriteta kot ministra vseživljenjsko učenje digitalnih vsebin: »Odpravljanje digitalne izključenosti je moja absolutna prioriteta.« Napovedal je, da se bo zavzel za uvedbo digitalnih bonov, s katerimi bi starejšim in drugim omogočili dostop do tečajev digitalnih veščin.