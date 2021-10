Dino Jelusić: Na turneji z Whitesnake bo najbrž noro in nepozabno

V članku preberite:

V Ljubljano oktobra prihaja glasbeni spektakel Rock the Opera, v katerem se rockerska energija prepleta z virtuoznostjo klasične glasbe. Nemški dirigent in izvedenec za simfonični rock Fridemanne Riehle je s programom največjih rockerskih uspešnic debitiral v Dunajski državni operi, nato pa so ob doslednem spoštovanju izvirnikov skupin Queen, Deep Purple, Pink Floyd, AC/DC in drugih navdušili publiko na več kot sto koncertnih prizoriščih. Riehle bo 23. oktobra v Cankarjevem domu vodil zagrebške filharmonike, med nastopajočimi pa bo tudi hrvaški glasbenik Dino Jelusić, ki so ga nedavno medse povabili člani benda Whitesnake. Nadarjeni 29-letnik, ki uporablja umetniški priimek Jelusick, se jim bo kot klaviaturist in pevec pridružil na turneji prihodnje leto.