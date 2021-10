Dodatnih pet odstotkov ne uide

Na trgu novih viličarjev v Sloveniji je letos precej živahno in dinamično, ocenjujejo zastopniki uveljavljenih blagovnih znamk, ki z optimizmom pričakujejo rekordno leto.

»Zaznavamo ekstremno rast trga, in sicer za 85 odstotkov v primerjavi z letom 2020. Nekako predvidevamo, da se bo trg konec leta ustavil pri izjemnih 1900 naročenih novih viličarjih. Če bodo zadnji meseci v letu enako intenzivni, bo leto 2021 zapisano kot najboljše v zadnjem desetletju,« je povedal Davor Vrečko, direktor podjetja Linde Viličar.

Letošnja prodaja viličarjev je za kar 85 odstotkov višja od lanske. Podaljšali so se tudi roki dobave, celo na 15 do 22 tednov. To pomeni, da se bo velik del izpeljave naročil premaknil v leto 2022.

Kupci želijo kakovostne stroje

»S prodajo viličarjev Jungheinrich smo letos zelo zadovoljni in do konca leta pričakujemo prodajo, ki bo količinsko skoraj polovico višja kot leto pred tem. Enako velja tudi za drugo opremo in storitve, zato bomo poslovno leto končali zelo uspešno. Poleg tega smo v preteklosti (ETV 216i) in letos (ERC 216zi, ERD 220i) lansirali nove viličarje z integriranimi Li-ionskimi baterijami (ang. new concept trucks, NCT), ki bodo tudi v prihodnje s svojimi izboljšanimi karakteristikami omogočali večjo učinkovitost, boljšo ergonomijo ter nižjo emisijo CO 2 . Opažamo, da so slovenski kupci tudi z vidika okoljske ozaveščenosti vse zahtevnejši in si želijo viličarjev, ki so dolgoročno trajnostno naravnani (energetska učinkovitost, ogljični odtis v celotnem procesu proizvodnje in eksploatacije),« je povedal direktor Brane Švegelj.

Boljšo prodajo od načrtovane in pričakovanj imajo tudi v podjetju Gorenje GTI, ki zastopa blagovno znamko Toyota, podjetje Parkelj pa z viličarji Stihl načrtuje, da bo letošnja prodaja presegla vsa dosedanja rekordna leta, in sicer za približno 25 odstotkov.

Podaljšali so se dobavni roki

Pomanjkanje sestavnih delov (na primer čipov) je že vplivalo na zastoje v avtomobilski industriji. Je zaradi tega prizadeta tudi proizvodnja viličarjev?

»Proizvodnja viličarjev Jungheinrich do danes k sreči ni bila prizadeta, saj je naši centralni nabavi uspelo zagotoviti sestavne dele in proizvodnja je potekala kontinuirano. Res pa je, da so se dobavni roki za nabavo novih viličarjev podaljšali, kar pa je glede na omenjene turbulence v nabavni verigah verjetno povsem normalno,« je povedal Švegelj.

Težava je predvsem dobava elektronskih komponent, v zadnjem času pa opažajo vsesplošno pomanjkanje različnih sestavnih delov viličarjev.

»Vsi proizvajalci se spopadajo s težavami v dobavni verigi. Pri Toyoti so se že na začetku pomanjkanja določenih komponent in materialov proaktivno vključili v reševanje morebitnih zamud skupaj s svojimi dobavitelji in tako, glede na okoliščine, uspešno upravljajo dobavne roke,« je pojasnil Aleš Hrovat iz podjetja Gorenje GTI.

»Dobavni roki so se močno podaljšali, in se še zmeraj daljšajo iz dneva v dan. Trenutno so več kot dvakrat daljši kot pred letom dni,« je svoje izkušnje predstavil Urban Parkelj. Podobno pravi tudi Primož Eržen, direktor podjetja Vilboss. »Dobavni roki nekaterih tipov viličarjev so se podaljšali, nekateri bistveno. Glede na to, da so razmere tudi na drugih podobnih trgih enake, pričakujem, da se bodo vsi bolj ali manj hkrati tudi umirili. Tako pri našem glavnem principalu Yale kot ostalih se trudijo, da bi kljub trenutnemu pomanjkanju nekaterih sestavnih delov dobavni roki ostali na sprejemljivi ravni. Žal samo en pomanjkljiv sestavni del prekine celotno proizvodnjo,« je povedal.

Zaostanki v dobavni verigi

»Globalna situacija v zvezi s pomanjkanjem polprevodnikov je seveda močno prizadela tudi našo industrijo. Težava je predvsem dobava elektronskih komponent, v zadnjem času opažamo vsesplošno pomanjkanje različnih osnovnih komponent viličarjev, kjer ni več pravila, kateri dobavitelj bo zašel v težave. To je seveda posledica kompletne dobavne verige, kjer se zaostanki v realizaciji naročil širijo kot virus v vse pore gospodarstva. Posledica v naših tovarnah so seveda rekordno dolgi dobavni roki, ki so zdaj od 15 do 22 tednov in se še podaljšujejo. Smo v zelo nenavadni situaciji, ko so knjige naročil polne, po drugi strani pa se realizacije poslov zamikajo krepko v leto 2022,« je povedal Vrečko.

V takih razmerah ni presenetljivo, da so se zvišale tudi cene viličarjev, zastopniki pravijo, da tudi do pet odstotkov. »Glede na visoke stopnje rasti cen železa, energentov in transportnih stroškov smo se kar najbolj potrudili, da bi imelo to na cene naših viličarjev kar najmanjši učinek. Žal brez podražitve zaradi sedanjih razmer ni šlo, cene se dvigujejo tudi sestavnim delom, akumulatorjem. Menim da se bodo cene še dvigovale,« je povedal Eržen.

Bolj konkreten je bil Vrečko: »Cene so se v zadnjem šestmesečnem obdobju v povprečju dvignile za okoli 1,8 odstotka. Ob trenutni eksponentni rasti surovin pa lahko konec leta pričakujemo pri prav vseh proizvajalcih viličarjev dodatne podražitve, ocenjujem, da bodo znašale od štiri do sedem odstotkov.«