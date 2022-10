Dražja dizel in bencin

Najvišji dovoljeni maloprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) zunaj avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 11. oktobra, do vključno ponedeljka, 24. oktobra 2022, znašali 1,684 evra za liter dizelskega goriva in 1,414 evra za liter NMB-95.

Dizelsko gorivo bo tako za osem centov, NMB-95 pa za šest centov dražje kot v preteklem 14-dnevnem obdobju. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja bo znašala 1,367 evra na liter, kar je skoraj osem centov dražje kot v zadnjem 14-dnevnem obdobju.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja. Analitično o gibanju cen bencina preberite: Opec odnesel opaznejšo pocenitev goriv