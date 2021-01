Električni pogon za prostorne avtomobile

Notranjost EQV je s prikazi prilagojena drugačnemu pogonu. Foto Daimler



Tekmeci iz koncerna PSA

Eden od električnih izdelkov koncerna PSA bo citroën e-spacetourer. Foto Citroën

Električen bo prihodnje leto tudi Fordov dostavnik transit. Foto Ford

ID buzz naj bi bil nared prihodnje leto, upamo, da bo čim bolj podoben konceptu na sliki. Foto Volkswagen

Minijev električni koncept urbanaut namiguje na razmišljanje o enoprostorcu. Foto Mini

Enoprostorsko vozilo ameriškega zagonskega podjetja Canoo za sedem potnikov Foto Canoo

Notranjost enoprostorske študije znamke Canoo Foto Canoo

Čeprav se zdi, da avtomobilske industrije izrazito prostorni avtomobili ne zanimajo, ni čisto tako. Veliko znamk je nekoč priljubljene enoprostorce opustilo, a ohranjajo vsaj tiste, ki so na meji s kombijem, prihodnost pa morda le prinese še kakšno prijetno presenečenje. Električni pogon je zaradi akumulatorjev v dnu vozila pravzaprav idealna zasnova za izdelke s poudarkom na notranji prostornosti.Začnimo z najbolj svežo novostjo, ki te dni prihaja na slovenski trg. To je mercedes EQV, električna izpeljanka zelo priljubljenega limuzinskega kombija razreda V. Medtem ko je razred V s klasičnim pogonom pripravljen v krajši, daljši in posebno dolgi različici, je električna izvedenka EQV dosegljiva le v dolgi (514 cm) in zelo dolgi (537 cm) izvedbi. Model je s 190 cm za odtenek višji. V obeh primerih ima vozilo vodno hlajeni akumulatorski sklop z zmogljivostjo 90 kWh, kar po novem merilnem ciklu omogoča nekaj 360 kilometrov dosega, v realnem življenju, še posebej pozimi, pa kar nekaj manj, koliko natančno, bomo še preverili. Z namestitvijo akumulatorjev v dno uporabnost vozila ni zmanjšana, lahko ima šest ali osem sedežev, tirnice v dnu omogočajo različne konfiguracije in postavitve, pa seveda veliko prostora za prtljago.Pri električnem V-ju, ki nosi oznako EQV 300, si ne bo mogoče izbrati štirikolesnega pogona, električni motor z močjo 150 kW in navorom 362 Nm vselej žene le sprednji kolesi. Največja hitrost je 140 km/h, opcijsko 160 km/h, možno je nastavitev petih različnih stopenj rekuperacije. Električni limuzinski kombi sicer tehta 2,7 tone, pol tone več kot dizelski razred V. Priključek za elektriko je pred levim blatnikom, da se lažje približamo polnilnici. Ponujajo več možnosti polnjenja, tudi zelo hitro z enosmernim tokom in močjo 110 kW.Električni razred V presega najvišjo dovoljeno vrednost, ko je pri nas še možna subvencija, tako da se cena začne pri zajetnih 77 tisoč evrih, kar je radikalno več kot pri klasičnem pogonu. Je pa tudi v tem primeru na voljo bolj plebejsko oziroma delovno urejena kombijevska izpeljanka vito, z enakim pogonom – za model e vito tourer je treba odšteti najmanj 70 tisočakov. Prodajni načrt za letos je skromen, EQV in električni vito tourer naj bi skupaj našla 10 kupcev.Tudi drugi kombijevski predstavniki, ki so malce manj prestižni, bodo letos dobili električno izvedbo. Največ jih bo iz koncerna PSA, ki bo denimo na trg poslal model peugeot e-expert, v Oplovi ponudbi bo že kmalu e-vivaro, tu je še citroën e-jumpy, v vseh treh primerih je možnost akumulatorja s 50 ali 75 kWh. Kombijevskim novostim naj bi se še letos pridružili tudi bolj enoprostorski citroën ë-spacetourer, peugeot e-traveller in zafira e-life, vsi trije prav tako z omenjenima izvedbama akumulatorjev. Jeseni bodo sledile električne izvedenke tovornih različic citroëna berlinga in peugeota rifterja. Naj omenimo, da za prihodnje leto z električnim pogonom pripravljajo še eno kombijevsko legendo, to je Fordov transit, ki bo nared z električno izpeljanko in akumulatorjem s 67 kWh, tako kot doslej z več variacijami dolžine in višine.Kaj pa veliki koncern Volkswagen, ki je sicer najbolj ambiciozen, kar zadeva električno mobilnost? Lani so za marsikoga nerazumljivo opustili legendarnega sharana, dnevi se počasi iztekajo tudi touranu. A vendarle se za leto 2022 obeta precej zanimiva zamenjava iz skupine modelov z nove električne platforme MEB. Gre za model ID buzz, v oblikovalskem pogledu nekakšno sodobno izvedbo nekoč zlasti v ZDA priljubljenega VW bullija.Po načrtu ga bodo izdelovali v Volkswagnovi tovarni v Hannovru, ki jo močno posodabljajo, na spremenjenih proizvodnih linijah bo letos najprej na vrsti novi VW multivan, prihodnje leto pa ID buzz. Verjamemo, da bodo v ponudbi različno zmogljivi akumulatorji, kot jih že ima na primer ID 4, prav tako si mislimo, da bo notranjost omogočala veliko prilagajanja pri sedežih in tovoru, seveda pa upamo, da bo proizvodna različica po potezah čim bolj spominjala na nekdanjega bullija.Še kdo kaj dela v enoprostorski smeri? Bavarski BMW je nekoč trdil, da oni ne bodo imeli enoprostorca, pa so ga dobili in ga še vedno imajo. Prav tako imajo znamko Mini, pri kateri so poleg osnovnega cooperja v preteklosti že poskušali z drugimi podizvedbami. Nedavno so prikazali precej futuristično študijo mini urbanaut, ki deluje kot njihov pogled na električno gnano dnevno sobo na kolesih. Študija, dolga nekaj manj 4,5 metra, je sicer uradno le vaja v slogu, a nas ne bi presenetilo, če bi v nekaj letih res pripravili nekaj na to temo.Kot zdaj kaže, pa jih s podobno zasnovo utegne prehiteti eden od avtomobilskih novincev, ameriška znamka Canoo. To vodi nekdanji šef električnega razvoja v BMW Ulrich Kranz. Doslej so predstavili dve študiji, v našo zgodbo sodi prva, nekakšen razkošen potniški prevoznik, ki bi lahko sprejel sedem potnikov. Seveda z električnim pogonom in povsem ravnim dnom, posebnost pa naj bi bila, da ga ne bi prodajali, temveč dajali v uporabo, govorijo o uvedbi na trg v drugi polovici prihodnjega leta.