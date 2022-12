Eles in EMS z Epexom ustanovila prvo regionalno borzo za električno energijo

Sistemska operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, slovenski Eles in Elektromreža Srbije (EMS), sta skupaj z organizatorjem trgov električne energije v 13 državah in s sedežem v Parizu Epexspot ustanovila prvo regionalno borzo električne energije za osrednjo in jugovzhodno Evropo Adex, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.