Gospodarstvo proti odhodu Zdravka Počivalška

V času, ko potrebujemo operativnega ministra, nismo naklonjeni tej spremembi, pravi Branko Meh.

Dodatna negotovost

V kriznih razmerah bi bilo škodljivo zamenjati ministra in vodstveno ekipo, ocenjuje Mariča Lah.



Interventni ukrepi



Nove strategije

za zdaj ostaja minister za gospodarstvo, a stranka SMC možnosti za njegov odhod nazaj v poslanske klopi še ni pokopala. Gospodarstvo menjavi na vrhu tega ministrstva v času največje krize po letu 2008 ni naklonjeno, saj da tam potrebujejo človeka, ki bo brez zastojev zaradi menjave razumel in zagovarjal potrebe gospodarstva. Začasno vodenje tega resorja v sedanjih razmerah se jim zdi nesprejemljivo.Kot je znano, bi se Počivalšek v državni zbor vrnil zato, da bi tam aktualni vladajoči koaliciji zagotovil dodatni glas. Kdo bi prevzel njegov resor, uradno še ni znano, neuradno pa se omenja, da bi se posredno še vedno ukvarjal z vodenjem ministrstva za gospodarstvo. Začasno bi lahko ministrstvo za obdobje do največ treh mescev prevzel eden od ministrov stranke, najverjetneje minister za javno upravo, kasneje pa državni sekretarA v gospodarstvu, še posebej v dejavnostih, ki jih je epidemija bolj prizadela, so do menjav prvega gospodarstvenika v državi v času teh zahtevnih razmer zadržani. »V času, ko potrebujemo operativnega ministra, nismo naklonjeni tej zamenjavi,« pravi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice. Dodaja, da je minister Počivalšek nasprotoval zapiranju dejavnosti in da del teh tudi po njegovi zaslugi zdaj lahko posluje. »Na čelu ministrstva želimo gospodarstvenika, ki bo zagovarjal interes gospodarstva, in z Zdravkom Počivalškom imamo dobre odnose,« opozarja Meh.»Osebno me to zelo skrbi. Ne glede na to, kdo bi nadomestil Zdravka Počivalška, bi bilo glede na zelo krizne razmere škodljivo zamenjati ministra in vodstveno ekipo,« poudarja predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Dodaja, da je minister zelo vpet v pripravo protikoronskih ukrepov in je vzpostavil dobro sodelovanje z vsemi deli gospodarstva. »Ministrstvo mora v teh razmerah voditi človek s kontinuiteto,« pravi.V Gospodarski zbornici Slovenije ocenjujejo, da spremembe v vladi v že tako nestanovitnem obdobju vnašajo le še dodatno negotovost. Dodajajo, da Počivalšek prihaja iz gospodarstva in je v zadnjem letu dokaj uspešno uveljavljal interese gospodarstva v političnem dialogu z ostalimi ministrstvi: »Ocenjujemo, da bi z njegovo vrnitvijo v poslanske klopi s tem nastal vakuum v delovanju ministrstva za gospodarstvo, ki bi zmanjšal pomen ministrstva glede na ostale resorje. Glede na to, da je poslovanje zaradi posledic covida-19 oteženo že več kot leto dni, bi si resnično želeli, da v vodstveni strukturi ministrstva ne bi prišlo do sprememb.«In katere naloge v naslednjih tednih in mesecih čakajo gospodarskega ministra? Prva je gotovo blaženje posledic preteklih in novih omejitev za preprečevanje širjenja koronavirusa. Vlada prav v teh dneh pripravlja podaljšanje nekaterih že veljavnih ukrepov, kot so moratorij na posojila in čakanje na delo na domu, nekatere pa je že podaljšala, denimo izplačevanje temeljnega mesečnega dohodka in pokrivanje fiksnih stroškov. A gospodarstvo skrbi, kaj bo, ko se ti iztečejo. Zato so delodajalci že zahtevali sklic strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga vodi prav Počivalšek.Poleg tega dejavnosti, ki so bile dalj časa zaprte, kot so gostinstvo, turizem, trgovina, industrija srečanj, od države terjajo povračilo izpada dela prihodkov, čemur je Počivalšek naklonjen. Na ministrovi mizi je tudi osnutek interventnega zakona za turizem, ki podjetjem in samozaposlenim z določenim deležem upada prihodkov v lanskem letu med drugim prinaša enkratno pomoč za zagon poslovanja, pri čemer v panogi nasprotujejo predvsem pogoju, ki se nanaša na 50-odstotni padec prometa.Po koncu epidemije gospodarstvo pričakuje tudi pripravo izhodne strategije, ki naj bi prinesla okrevanje. V okviru načrta za okrevanje in odpornost na področju gospodarskega razvoja in tehnologije naj bi bilo na voljo 427 milijonov evrov nepovratnih ter 495 milijonov evrov povratnih sredstev. Ministrstvo naj bi spodbujalo predvsem naložbe za ustvarjanje višje dodane vrednosti produktov in storitev, višje dodane vrednosti na zaposlenega ter rast izvoza.Ministrstvo pripravlja tudi novo strategijo za internacionalizacijo, saj se je prejšnja iztekla. Gre za pomemben dokument tudi zato, ker se v času pandemije proizvodne zmogljivosti po svetu prerazporejajo. V zadnjih dneh so, denimo, kar tri multinacionalke napovedale zaprtje podružnic (Safilo, Adient in Trevis Trebnje), Kolektor pa selitev proizvodnje iz Nemčije v Slovenijo.Počivalšek bi za seboj pustil tudi nedokončani projekt oblikovanja državnega turističnega holdinga, ki naj bi upravljalsko in lastniško konsolidiral državne turistične družbe. Ministrstvo prav zdaj išče tudi pisca nove turistične strategije, ki naj bi se ukvarjala s potrebami tega sektorja, potem ko ga je pandemija močno prizadela. Izziv pa ostaja tudi podpora letalske povezljivosti Slovenije po propadu Adrie Airways.