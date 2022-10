Ibis Styles prihaja v Slovenijo

Accor, vodilna svetovna hotelirska skupina, se širi v Slovenijo, s čimer še dodatno razvija svojo prisotnost v vzhodni Evropi. Skupina je podpisala franšizno pogodbo s skupino Mogotel in tako odprla svoj prvi hotel v Sloveniji pod blagovno znamko Ibis Styles. Ibis Styles Ljubljana City Center bo prve goste sprejel do konca leta 2022, so sporočili iz podjetja.