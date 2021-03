Invalid proti Bibiju

Na množičnih demonstracijah, kjer izraelskega premiera obtožujejo, da je kriminalec, in zahtevajo njegov odhod iz politike, je Jalon vedno v prvih vrstah. FOTO: Menahem Kahana/AFP

Izraelci se bodo naslednji torek odpravili na parlamentarne volitve, že četrte v manj kot dveh letih. Na njih bo seveda spet kandidiral dolgoletni premier, vodja nacionalistične populistične stranke Likud. Kontroverzni politik, znan pod vzdevkom Bibi, je prvič vodil vlado v letih od 1996 do 1999, drugič jo neprekinjeno vodi zadnjih 12 let, kar je rekord v državi. Ker ga bremeni vrsta korupcijskih škandalov, je tudi tarča številnih protestov. Eden njegovih najbolj vnetih nasprotnikov pa je gotovo, ki že mesece zahteva, naj premier gre iz politike.Jalon, ki je zaradi napredujoče bolezni oči in posledično vedno slabšega vida invalidsko upokojen, se je glasnim in barvitim demonstracijam, na katerih tisoči že 38 sobot zapored zahtevajo Netanjahujev odhod, pridružil takoj ob začetku, junija lani. Najprej je demonstriral v domači vasi Pri Gan na jugu Izraela, potem pa se je pridružil somišljenikom v Jeruzalemu. A v nasprotju z drugimi udeleženci se po demonstracijah ni odpravil domov, ampak se je odločil, da se bo popolnoma posvetil boju proti Netanjahuju.Že mesece tako s protivladnimi plakati vsak dan stoji pred uradno rezidenco premiera, zvečer pa se odpravi pred Netanjahujev dom, kjer varuje šotorišče, ki so ga tam postavili demonstranti. Ko je utrujen, gre spat v stanovanje, v katerem imajo štab Netanjahujevi nasprotniki. Včasih gre za nekaj ur domov na obisk k ženi in trem otrokom. Drugače pa je ves čas v Jeruzalemu in protestira proti premieru.Jalonovo početje, naj je videti še tako čudaško, žena podpira. Pravi, da je zanj izražanje nezadovoljstva zelo pomembno, in ga po vsakem obisku doma pelje štirideset kilometrov daleč, kjer lahko dobi prevoz nazaj do Jeruzalema. Na zadnjih treh volitvah je Jalon volil za vodjo sredinske socialno-liberalne stranke Modro in belo – kar so barve izraelske zastave –, vendar ga je po zadnjih razočaral, ker je sklenil koalicijo z Netanjahujem. Zato pravi, da bo prihodnji teden volil za levo laburistično stranko pod vodstvom nove predsedniceDo volitev, o katerih je Jalon prepričan, da bodo na njih zmagali laburisti, je še ena sobota. In zato še ene množične demonstracije, na katerih bo vztrajni mož spet v prvih vrstah.Netanjahu je premier Izraela z najdaljšim stažem in prvi, ki se je rodil v tej državi in torej ni prišel iz judovske diaspore po svetu. V nasprotju z večino drugih voditeljev države ni bil med vrhovnimi vojaškimi poveljniki, se je pa kot komandos boril v več vojnah, med drugim v jomkipurski, v kateri je leta 1973 Izrael premagal Egipt in Sirijo. Po odsluženi vojski je študiral v ZDA in tam vrsto let tudi delal. Leta 1978 se je vrnil v domovino in na začetku 80. let vstopil v politiko.Nekateri nasprotniki Netanjahuja obtožujejo, da se premalo uspešno spopada z epidemijo koronavirusa, čeprav je Izrael svetovni prvak po deležu cepljenega prebivalstva. Največ nasprotnikov pa si je nabral s precej domačijskim načinom vladanja. Tako je edini izraelski premier, ki ga je med mandatom doletela obtožnica zaradi korupcije. V njej je zapisano, da je sprejemal neprimerna darila ter v zameno za naklonjeno poročanje obljubljal razne ugodnosti medijskim mogotcem.»Nekateri ga imajo še vedno za Boga, molijo zanj in verjamejo v vse, kar pove. Vendar sem prepričan, da bomo tokrat močno zmagali, saj so ljudje naveličani tega koruptivneža,« pa je o izidu volitev naslednji teden prepričan Erez Jalon.