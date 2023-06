Izvolitev krepi zunanjo politiko in ministrico

V nadaljevanju preberite:

Izvolitev Slovenije v Varnostni svet OZN (VS OZN) je odlična priložnost za slovensko zunanjo politiko, ker s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v mednarodni politiki, ocenjuje dr. Jure Požgan, strokovnjak za mednarodne odnose v Centru za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede UL. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa si je z uspehom kupila poletni mir v SD.

Slovenija mora članstvo izkoristiti za vzpostavitev ambicioznejše zunanje politike, s katero bo na svetovnem zemljevidu ostala tudi po izteku mandata nestalne članice VS OZN leta 2025, opozarja Požgan. Ključno vlogo Slovenije kot nestalne članice v VS OZN Požgan vidi v povezovanju znotraj varnostnega sveta med velikimi in pomembnimi državami članicami ter manjšimi državami, pri čemer ne gre toliko za to, da bi Slovenija igrala vlogo posrednika med Zahodom in preostankom sveta, ampak za to, da se postavi kot članica, ki se ukvarja predvsem s temami, ki so pomembne za majhne in ranljive države.