Kako vzgajati otroke za 21. stoletje?

Ergo ■ New York Times je v četrtek objavil odlomek iz knjige Melinde Wenner Moyer Kako vzgojiti otroke, ki niso kreteni (How to Raise Kids Who Aren't Assholes), ki bo izšla v kratkem. Ta znanstvena novinarka in avtorica številnih študij dokazuje, da se rasna toleranca močno poveča, kadar se otrokom že od mladih nog pojasnjuje kontekst tistega, kar tudi sami opazijo. »Otroci lahko tudi sami vidijo, na primer, da so bili vsi predsedniki, razen enega, belopolti, da so belopolti številni najbogatejši ljudje, da pa v delavskem razredu prevladujejo temnopolti,« pravi avtorica. Če se jim ne pojasni, zakaj je tako, začnejo verjeti, da so beli ljudje privilegirani zato, ker so pametnejši, ugotavljajo študije, ki so jih izvedli razvojni psihologi, osredotočeni na proučevanje predsodkov.



Otrokom je treba od malega pojasnjevati, zakaj je družba takšna, kot ne bi smela biti, in kaj je narobe. In zato je pomembno, da se v družinah pogovarjajo, v šolske programe pa uvede pouk o rasni diskriminaciji. Šele pod temi pogoji bodo »inkluzivne« reprezentance koristne za oblikovanje sodobne nacionalne identitete. In šele takrat bo lahko nogomet ali kateri koli šport zdravilo proti sovraštvu, ne pa vzrok za njegove izbruhe.