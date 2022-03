Kdor bo imel težave že v Dohi, bo junija vprašljiv tudi za Keka

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes (19.30) sprejela drugi izziv na pripravljalnem turnirju ob Perzijskem zalivu, potem ko se bo tretjič doslej pomerila z izbrano vrsto Katarja. Selektor Matjaž Kek je napovedal kadrovsko rotacijo in iskanje alternativnih rešitev predvsem na sredini igrišča, najbrž bosta dobila večjo priložnost Benjamin Verbič in Domen Črnigoj, ki sta pripomogla do »točke« s svetovnimi podprvaki Hrvati. V članku več o Katarcih in njihovem sistemu ter vplivu v nogometni družini.